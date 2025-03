Nunca te vayas de tu empresa sin reclamar esto: es tu derecho y puedes perder dinero

Cuando decides poner fin a tu relación laboral, ya sea por baja voluntaria, despido o excedencia, hay un concepto clave que nunca debes olvidar: el finiquito. Es un derecho que corresponde a todos los trabajadores y que muchas veces se pasa por alto o se da por perdido si no se reclama.

¿Qué es el finiquito?

El finiquito es la cantidad que la empresa debe abonarte cuando finaliza tu contrato. Este documento incluye una liquidación económica con todo lo que la empresa te debe hasta el último día de trabajo. Según explica el experto en derecho laboral Juanma Lorente en su cuenta de TikTok, es un derecho que siempre se debe exigir, sea cual sea el motivo de salida de la empresa.

¿Qué conceptos incluye el finiquito?

El finiquito puede variar dependiendo de cada caso, pero normalmente incluye:

Los días trabajados del mes en el que finaliza tu contrato.

en el que finaliza tu contrato. Las vacaciones no disfrutadas , que se pagan de forma proporcional.

, que se pagan de forma proporcional. Pagas extra proporcionales , si no se han prorrateado.

, si no se han prorrateado. Cualquier otro concepto pendiente, como horas extra o incentivos pactados.

¿Cuándo debe pagarse el finiquito?

Es habitual que el pago del finiquito no sea inmediato. Por ejemplo, si tu último día en la empresa fue el 15 de julio, es posible que la empresa te lo abone a principios de agosto, cuando pague las nóminas. Sin embargo, si pasa el siguiente mes y no has recibido el ingreso, es fundamental reclamarlo cuanto antes.

¿Qué hacer si no me pagan el finiquito?

Si la empresa no te paga el finiquito en un plazo razonable, tienes derecho a reclamarlo legalmente. Lo ideal es enviar primero una reclamación formal por escrito, y si no hay respuesta, puedes acudir a:

La Inspección de Trabajo

El Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC)

O incluso presentar una demanda judicial si es necesario.

¿Puedo negarme a firmarlo?

Sí. Si el finiquito incluye errores o no estás conforme con la cantidad, nunca firmes sin antes revisar todo con detalle. En caso de duda, puedes añadir junto a la firma: "No conforme", lo que permite reclamar posteriormente si detectas alguna irregularidad.