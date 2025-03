El detalle del contrato que desconoces: estás perdiendo tiempo y dinero

En el día a día laboral, es muy común que los trabajadores no presten atención a ciertos aspectos esenciales de su contrato de trabajo. Uno de los más importantes, y a la vez más ignorados, es el convenio colectivo que regula su relación laboral. Este documento no solo define cuestiones salariales o de vacaciones, sino que determina de forma clara cuál es tu jornada laboral anual. No conocerlo puede llevarte, sin darte cuenta, a trabajar más horas de las que te corresponden sin cobrarlas, es decir, a regalarle horas a la empresa.

Según explica un abogado laboralista en su canal de TikTok, el problema empieza porque muchos empleados no saben bajo qué convenio colectivo están contratados. Esta información es fundamental, ya que cada sector tiene condiciones diferentes. Por ejemplo, no es lo mismo trabajar en la hostelería, en el comercio o en la administración que en una empresa del sector tecnológico o industrial. El convenio colectivo se encarga de establecer, entre otras cosas, el número máximo de horas que puedes trabajar al año. Y, sin embargo, pocas personas se detienen a mirarlo con atención.

Para saber qué convenio colectivo te corresponde, debes acudir a tu contrato de trabajo, concretamente a la cláusula 7, donde se indica expresamente cuál es el convenio aplicable. Una vez identificado, el siguiente paso es leer el contenido del convenio, y más concretamente el apartado que hace referencia a la jornada laboral anual. Este dato es clave, porque marca el total de horas que puedes trabajar al año sin que se consideren extraordinarias.

Horas extra

Aquí viene un dato revelador: una jornada laboral de 40 horas semanales equivale a 1.826 horas al año. Esto se calcula multiplicando esas 40 horas por 52 semanas, restando los días festivos y las vacaciones estipuladas. Sin embargo, muchos convenios establecen jornadas anuales inferiores, de entre 1.760 y 1.800 horas. Si tu contrato se rige por un convenio que fija, por ejemplo, 1.780 horas anuales, y tú estás haciendo una jornada de 40 horas semanales, ya estás trabajando de más, y esas horas adicionales deberían pagarse como horas extraordinarias.

Horas extra no pagadas: guía para recuperar lo que te corresponde / INFORMACIÓN

Pero la realidad es que muchos trabajadores no lo saben. Ni comprueban cuál es su jornada anual, ni son conscientes de que están regalando decenas o incluso cientos de horas al año. Esas horas extra, si se pagan, deben hacerlo con un plus específico o, en su defecto, pueden compensarse con tiempo libre retribuido. Pero para que esto ocurra, el trabajador debe saber qué le corresponde y exigirlo. No hacerlo supone una pérdida de tiempo, energía y dinero, además de una cesión gratuita de tu fuerza de trabajo a la empresa.

El desconocimiento no es inocente: muchas empresas se benefician de que sus empleados no revisen estos aspectos, manteniendo una organización del tiempo que excede lo pactado legalmente sin que eso suponga un coste adicional para el empleador. Por eso, es fundamental que cada trabajador revise su contrato, consulte el convenio colectivo y compare las horas efectivas trabajadas con la jornada anual que marca la normativa. Si hay un desfase, estás haciendo horas extra, y tienes derecho a reclamarlas.