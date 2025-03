El empresario José Elías, sobre el gran problema de los jóvenes: "O espabilan o va a venir..."

El contexto socioeconómico actual plantea una serie de retos a los que las nuevas generaciones deberán enfrentarse muy pronto. Recientemente, el exitoso empresario y multimillonario catalán José Elías analizó cuál es, según él, el principal problema de la juventud.

Lo hizo en un programa reciente de su pódcast homónimo, en el que, acompañado de Iván, un autónomo, también abordó otras cuestiones como las necesidades a las cuales responden las empresas, las posibilidades de error y mejora o las importantes decisiones que debemos tomar ya desde bien pequeños.

¿Cuál es el principal problema de la juventud?

De entre todas las dificultades a las que debe hacer frente la población joven, hay una que procede directamente de las generaciones anteriores. Se trata de la sobreprotección. "El problema que yo veo en la juventud es que creo que los tenemos superprotegidos hasta el punto de que intentamos guiarlos tanto que los apabullamos", afirma Elías en su pódcast.

Para ilustrarlo, el dueño de Audax se ayuda de la siguiente metáfora: "Alguien les tiene que decir en una faceta de su vida que o espabilan o va a venir el león y se los va a comer, ¿sabes?, porque son una cebra y, si no corres, te va a comer. Y eso es así, y la vida te pondrá en tu sitio tarde o temprano", prosigue.

¿Cuándo llega el "salto al vacío"?

La sobreprotección de la que habla Elías, no obstante, no dura para siempre. El multimillonario nacido en Badalona tiene claro cuándo llega el golpe de realidad: "El salto al vacío que hacen cuando salen de la escuela o de la universidad a la vida profesional, que es donde ya no están tan sobreprotegidos, pues claro, se dan hostias como panes", explica.

De nuevo, Elías se sirve de escenarios de la vida real para aclarar lo que cuenta: "Los tíos [jóvenes] llegan allí y no entienden por qué no tienen la segunda recuperación cuando le han dicho hijo puta al jefe", bromea.