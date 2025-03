Que no te engañen con la cuenta del restaurante: pon atención a este detalle

Seguro que alguna vez te has llevado una sorpresa al ver el ticket de algún restaurante. Y no porque te hayas pasado pidiendo, sino porque los precios de la carta no concuerdan con el importe que debes.

La reciente retirada de la reducción del IVA de los alimentos básicos guarda relación con la nueva subida de los precios, pero si te sale a pagar mucho más de lo que pensabas, quizás sea porque en los precios de los menús no se refleja el IVA. Esto es una práctica ilegal y te contamos qué puedes hacer al respecto.

Este blog fiscal presenta una situación donde el menú que el cliente pide, cuesta 23 euros. En cambio, la cuenta sale a 57,20 euros. Lo que ha ocurrido en este caso es que ni la carta ni los trabajadores del establecimiento le han advertido del 10% de IVA adicional que ha de pagar.

¿Qué dice la ley?

La Ley de Consumidores y Usuarios dice que la información al consumidor ha de ser clara y que los precios tienen que tener ya el IVA incluido. Cuando cualquier persona va a comprar cualquier producto o a consumir cualquier tipo de servicio, el precio de venta ha de estar reflejado en su totalidad, con sus impuestos añadidos.

Incluso si existe un suplemento por comer en la terraza, este ha de estar indicado explícitamente.

¿Qué medidas puede tomar el consumidor?

Si la información no es clara y da lugar a confusión, se recomienda recoger pruebas de esto, como puede ser una fotografía de la carta, y a continuación denunciar el hecho ante una Oficina Municipal de Información al Consumidor (O.M.I.C.).

Un repaso por el IVA actual de los alimentos básicos

El día 31 de diciembre de 2024 finalizaba la reducción temporal del IVA de los alimentos básicos, como ya se anunció el pasado 26 de junio en el Real Decreto-ley 4/2024. Por lo tanto, los tipos aplicables a partir del 1 de enero de 2025 son los siguientes: