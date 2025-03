Confirmado: el Imserso otorga una ayuda de hasta 525 euros anuales para el pago del alquiler

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) ha lanzado una nueva ayuda de hasta 525 euros para personas que reciben una pensión no contributiva (PNC), ya sea por jubilación o invalidez, y que vivan de alquiler.

Se trata de un pago único que tiene como objetivo ofrecer un apoyo económico adicional que además es complementario con otras ayudas del estado.

Diferencia entre pensión contributiva y no contributiva

Antes de meterse en materia, es clave distinguir entre pensión contributiva y no contributiva, con el fin de cerciorarse de si es posible solicitar la ayuda.

Las personas que cuentan con una pensión no contributiva son aquellas que no han cotizado lo suficiente en la Seguridad Social o que no disponen de los recursos necesarios para cubrir sus necesidades básicas.

Las pensiones contributivas se otorgan en función del tiempo que la persona haya cotizado a la Seguridad Social. Por el contrario, las pensiones no contributivas se otorgan en función de la situación de necesidad de la persona, independientemente de si ha cotizado o no.

Requisitos para solicitar la ayuda

Podrán ser beneficiarias de este complemento las personas que reúnan las siguientes condiciones:

Tener reconocida una pensión de jubilación o invalidez de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva , en la fecha de la solicitud y en la de resolución.

, en la fecha de la solicitud y en la de resolución. Carecer de vivienda en propiedad.

en propiedad. Ser titular del contrato de alquiler de la vivienda.

del contrato de de la vivienda. Que la vivienda no sea propiedad de familiares cercanos : pareja o familiar hasta el tercer grado (como primo o cuñado).

: pareja o familiar hasta el tercer grado (como primo o cuñado). Tener fijada su residencia, como domicilio habitual, en una vivienda alquilada. Se entenderá que es el domicilio habitual cuando la persona lleve vivendo un año en esa misma casa.

Si en la misma vivienda viven varias personas con pensión no contributiva, solo el titular del contrato de alquiler podrá recibir la ayuda, o si hay varios titulares, el que aparezca primero en el contrato.

¿Qué documentos necesito presentar?

Para solicitar la ayuda del alquiler del Imserso, será necesario presentar el contrato de alquiler de la vivienda donde el pensionista no contributivo tiene su domicilio, o en su defecto, otros documentos válidos como recibos, facturas, etc.

En caso de firma por otra persona que no sea el pensionista no contributivo, será necesario presentar documentación que acredite su capacidad jurídica.

Paso a paso

Si se cumplen los requisitos para acceder al complemento de alquiler, es importante seguir un paso a paso para solicitar esta ayuda:

Primeramente prepara toda la documentación que vayas a necesitar.

que vayas a necesitar. Presenta la solicitud mediante un formulario que podrás encontrar en la página web del Imserso ante los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, Diputaciones Forales del País Vasco y Navarra y Direcciones Territoriales del Imserso en Ceuta y Melilla.

que podrás encontrar en la página web del Imserso ante los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, Diputaciones Forales del País Vasco y Navarra y Direcciones Territoriales del Imserso en Ceuta y Melilla. Espera la resolución . Una vez presentada la solicitud, la entidad competente revisará el caso en un plazo de 3 meses . La resolución se comunicará por correo postal al domicilio del solicitante.

. Una vez presentada la solicitud, la entidad competente revisará el caso en un plazo de . La resolución se comunicará por al domicilio del solicitante. Si se aprueba la solicitud, se recibirá el complemento de 525 euros en un único pago.

Si la ayuda es denegada, tienes 30 días desde la notificación de la resolución para presentar la reclamación previa a la jurisdicción social.

¿Cuándo puedo solicitar la ayuda del Imserso para el alquiler?

La solicitud puede presentarse a lo largo de 2025, hasta el 31 de diciembre del mismo año. Como bien afirma Fotocasa, es recomendable hacerlo cuanto antes para agilizar la resolución y el pago del complemento del alquiler.