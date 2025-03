La ayuda de casi 500 euros que puedes cobrar si eres mayor de 52 años o fijo discontinuo

💰 Un subsidio que te cotiza más de lo que cobras 💰 📌 Lo mejor de esta ayuda: ✅ Es indefinida si cumples los requisitos. ✅ Cotiza para tu jubilación un 125% por encima del SMI. ✅ Aunque cobres 480€, te cotiza como si ganaras 1.725€. 📌 Requisitos para el subsidio en 2025: ✅ Estar en desempleo legal e inscrito en el SEPE, buscando empleo activamente. ✅ Haber agotado el paro o tener derecho a un subsidio ordinario. ✅ Tener 15 años cotizados para jubilación, con: ➡️ 2 años cotizados en los últimos 15. ➡️ 6 años cotizados por desempleo en el Régimen General (no autónomos). ✅ No superar 850,5 € brutos/mes en ingresos personales (75 % del SMI). ✅ Compromiso de actividad: aceptar empleos, hacer cursos del SEPE y no rechazar inserción laboral. Si quieres conocer la ley, síguenos 🔍⚖️