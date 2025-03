Declaración de la renta: estos son los seguros que puedes desgravarte este año

La campaña de la declaración de la renta está a punto de comenzar y son muchas las dudas que surgen a muchos contribuyentes. A partir del 2 de abril de 2025, los contribuyentes podrán presentar su declaración a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Como cada año, es importante conocer todas las deducciones fiscales disponibles para ahorrar en el IRPF. Una de las dudas más comunes es si los seguros contratados pueden desgravar en la declaración. La respuesta es sí, pero no todos, ni en todas las circunstancias.

Desgravar implica que parte del importe pagado por la prima del seguro puede deducirse de la base imponible de la declaración de la renta. Es decir, se reduce la cantidad sobre la que Hacienda aplicará el impuesto, lo que puede suponer un importante ahorro fiscal. Sin embargo, no todos los seguros permiten esta deducción. Los que sí lo hacen deben cumplir unos requisitos específicos, y su deducción dependerá de si eres particular, autónomo o empresa.

Contribuyentes esperan su turno para presentar la declaración de la Renta. / E.D.

Seguros de hogar: solo si hay hipoteca o alquiler

Uno de los seguros más comunes es el seguro del hogar, pero solo se puede desgravar en dos casos concretos. El primero, si está vinculado a una hipoteca para la compra de la vivienda habitual y esta fue adquirida antes del 1 de enero de 2013. En este supuesto, el contribuyente podrá deducirse hasta el 15% de las cantidades invertidas en la adquisición de la vivienda, incluyendo la prima del seguro de hogar. La deducción máxima será de 1.536 euros anuales, siempre que la póliza esté asociada a la hipoteca desde su firma.

El segundo caso es si eres propietario de una vivienda en alquiler. En ese escenario, puedes deducir el seguro del hogar como gasto deducible dentro del rendimiento neto del capital inmobiliario. Por su parte, los autónomos que trabajen desde casa pueden deducir parte de la prima del seguro de hogar, siempre que esté afecto a la actividad económica. En este caso, solo será deducible el porcentaje correspondiente a la superficie utilizada para trabajar, con un límite del 15% de la base de deducción.

Seguro médico: solo en contextos profesionales

En general, el seguro de salud no es deducible para particulares, ya que se considera un complemento voluntario a la sanidad pública. Sin embargo, hay excepciones muy claras. Los autónomos pueden deducir en su declaración de la renta hasta 500 euros anuales por cada persona incluida en la póliza, o hasta 1.500 euros si alguno tiene una discapacidad reconocida. Para ello, el seguro debe estar ligado a su actividad profesional.

En el caso de los trabajadores por cuenta ajena, si la empresa les proporciona un seguro médico como retribución en especie, el valor de la prima está exento de tributación hasta esos mismos límites. Esta ventaja también se aplica al cónyuge y a los hijos menores de 25 años que convivan en el domicilio familiar y no tengan ingresos superiores a lo legalmente establecido.

Así puedes solicitar el borrador de la declaración de la renta / Eva Abril

Seguro de vida: solo en ciertas condiciones

El seguro de vida también puede desgravarse, aunque de forma limitada. Si está vinculado a una hipoteca para la compra de la vivienda habitual adquirida antes de 2013, se puede deducir como parte de las cantidades invertidas en la vivienda. También pueden deducir esta póliza los autónomos, hasta un máximo de 500 euros anuales, o 1.500 euros si tienen discapacidad. Además, si el seguro de vida está vinculado a un plan de ahorro a largo plazo (como los PPA), también puede deducirse, con límites según la edad y los rendimientos del trabajo.

Otros seguros que desgravan: coche y responsabilidad civil

Existen otros seguros que también pueden deducirse en la renta, pero exclusivamente en el ámbito profesional. Por ejemplo, los seguros de coche son deducibles solo si el vehículo se utiliza para la actividad profesional. Lo mismo ocurre con los seguros de Responsabilidad Civil profesional, habituales entre abogados, médicos o arquitectos, entre otros. En estos casos, la prima es considerada un gasto necesario para la actividad económica y, por tanto, deducible.

¿Qué seguros no desgravan?

Por el contrario, hay seguros muy comunes que no desgravan en ningún caso. Entre ellos se encuentran los seguros de coche y moto para uso particular, seguros para móviles, seguros de mascotas, seguros de viaje o pólizas específicas para objetos de valor. Todos ellos se consideran gastos personales y, salvo que estén vinculados a una actividad económica o profesional, no pueden deducirse en la declaración de la renta.