Buenas noticias para los propietarios de viviendas okupadas: la sentencia que les beneficia

Durante años, la okupación ilegal de viviendas en España ha generado un intenso debate social y jurídico. Muchos propietarios se han visto atrapados en una situación paradójica: no solo sufrían la ocupación de su propiedad, sino que además, si tomaban ciertas medidas como cortar la luz o el agua, podían enfrentarse a un delito de coacciones. Sin embargo, un reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha cambiado el panorama y se perfila como un importante paso adelante en la lucha contra los okupas.

Cortar el agua y la luz

Hasta hace muy poco, si un okupa se instalaba ilegalmente en tu vivienda, el propietario tenía que iniciar un proceso judicial largo y costoso para recuperar su casa. Mientras tanto, se veía obligado a seguir pagando suministros como luz, agua o gas, porque si los cortaba, podía ser denunciado por el delito de coacciones, tipificado en el artículo 172 del Código Penal. En otras palabras, el dueño legítimo del inmueble podía acabar teniendo más problemas legales que los propios okupas.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dictado una sentencia que puede sentar un precedente relevante a nivel nacional. Según este fallo, si la vivienda está siendo ocupada ilegalmente, el propietario tiene derecho a dar de baja los suministros básicos, siempre y cuando él no esté residiendo en la vivienda. Esta decisión anula la interpretación anterior, que criminalizaba la desconexión de servicios como si fuera un acto de presión o acoso contra los okupas.

La sentencia parte de una realidad lógica: si el propietario no vive en la casa y no tiene relación con quienes la ocupan, no tiene obligación de mantener activos los suministros. Es más, seguir pagándolos supone una carga económica injusta para la persona que ha sido víctima de una ocupación ilegal. Este fallo no solo representa un alivio para muchos propietarios, sino que también manda un mensaje claro sobre el derecho a la propiedad privada.