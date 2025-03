Cuidado: si pagaste esto con Bizum, tendrás que declarar a Hacienda en la Renta

La campaña de la declaración de la Renta está al caer y, tras la modificación de Hacienda, comienza el próximo 2 de abril para todas las personas que quieran presentarla de forma telemática.

Como cada año, es recomendable contar con un asesor fiscal que nos ayude a incluir todas las deducciones a las que tengamos derecho en nuestro borrador y a evitar sanciones por habernos olvidado de declarar algo que sí debíamos incluir. Y es que cualquier descuido puede salir caro, especialmente ahora que Hacienda pone el foco en las transferencias digitales.

Uno de los grandes temas de la declaración de la Renta todos los años es el de los pagos por Bizum. Este tipo de transferencias instantáneas se ha ido haciendo más y más popular con el paso de los años, hasta convertirse en la opción mayoritaria para muchos usuarios.

Su comodidad, rapidez y la integración con prácticamente todos los bancos lo han hecho casi imprescindible en el día a día. Sin embargo, lo que muchos no saben es que Hacienda los trata como si fueran transferencias bancarias y, por lo tanto, algunos de estos movimientos sí deben ser declarados en la Renta.

Cambios ha habido en la normativa sobre Bizum y la Renta

A pesar de que el funcionamiento de Bizum no ha cambiado, lo que sí ha cambiado es el control que ejerce Hacienda sobre estas transacciones. A partir de este año, los bancos tienen que informar sobre los pagos realizados a través de Bizum cuando estos superen ciertos límites.

En este sentido cualquier persona que reciba más de 10.000 euros anuales mediante Bizum está obligada a declararlo en la Renta. Además, a partir del próximo año, el umbral de control se endurecerá, y Hacienda vigilará de cerca cualquier usuario que supere los 25.000 euros anuales en este tipo de transacciones.Los Bizum que hay que declarar

No todas las transacciones realizadas a través de Bizum deben ser declaradas. Por ejemplo, si le pagas a un amigo por una cena, si divides gastos con compañeros de piso o si haces un regalo, estos movimientos no generan ingresos y, por lo tanto, no hay que declararlos. Sin embargo, hay ciertos casos en los que sí es obligatorio hacerlo como en los ingresos por actividades económicas: cuando el contribuyente es autónomo y cobra a sus clientes mediante Bizum, al formar parte estos pagos de la facturación.

Otro pago por bizum que también hay que registrar en la declaración de la Renta es el alquiler, en caso de que el contriuyente reciba el pago de la renta a través de este servicio financiero, ya que se considera un rendimiento de capital inmobiliario y debe figurar en el modelo.

Por otra parte, también se incluyen la venta de productos o servicios de forma recurrente, ya que se consideran una actividad económica. Y por último, también hay que declarar todos los movimientos que superen los 10.000 euros al año, aunque no se trate de una actividad profesional.

Qué pasa si no se declaran estos ingresos

El no incluir en la declaración de la Renta un Bizum que debería ser declarado puede acarrear sanciones económicas. En función del importe no declarado, las multas pueden ir desde los 600 euros hasta el 50% del dinero omitido. Además con las nuevas normativas de control, Hacienda tiene cada vez más herramientas para detectar estos movimientos y cruzar datos con los bancos.