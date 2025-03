Esto es lo que no sabes sobre tu baja médica que puede costarte dinero

Ponerse enfermo no debería ser un problema económico, pero lo es. Cuando estás de baja médica, los días pasan y tu nómina también cambia. Lo que muchas personas no saben es que no todos los días de baja se pagan igual, que la empresa no siempre se hace cargo del salario, y que, si no conoces tu convenio, puedes estar perdiendo dinero sin darte cuenta.

En este artículo, te explicamos cómo funciona realmente la baja laboral y qué deberías tener claro desde el primer día.

Los primeros días pueden ser un golpe para tu bolsillo

Durante los tres primeros días de baja médica, lo habitual es no cobrar nada. Así lo establece la ley en su versión más básica. A no ser que tu convenio colectivo contemple mejoras (y algunos lo hacen), esos días no remunerados caen directamente sobre tus finanzas personales.

A partir del cuarto día, las cosas cambian. En ese tramo —del día 4 al 20— empiezas a cobrar un 60% de tu base reguladora, que no es tu sueldo completo, sino una parte que se calcula en función de tus cotizaciones. Este pago lo realiza directamente la empresa, aunque no siempre de su propio bolsillo.

El día 21 lo cambia todo

Cuando la baja se prolonga más allá de los veinte días, entra en escena la Seguridad Social. Desde el día 21 en adelante, el trabajador pasa a percibir el 75% de su base reguladora. Aunque esta prestación la cubre la Seguridad Social, normalmente es la empresa la que adelanta el pago y luego se lo compensa el sistema.

Muchos empleados ni siquiera notan el cambio de pagador, pero lo importante es que entiendan por qué se reduce su ingreso y qué parte corresponde legalmente.

Aunque estés de baja, la empresa sigue cotizando por ti

Que no estés trabajando no significa que hayas desaparecido del sistema. Durante toda la baja médica, la empresa sigue cotizando a la Seguridad Social por ti, como si estuvieras en tu puesto. Esta obligación implica un gasto adicional que puede alcanzar el 35% del salario bruto, y es una de las razones por las que algunas empresas presionan para acortar las bajas médicas, incluso antes de tiempo.

Además, entre el día 1 y el 15, el coste es completamente asumido por la empresa, tanto en términos de salario como de cotización. A partir del día 16, la Seguridad Social se encarga del subsidio, pero la empresa sigue aportando a la cotización.

Tu convenio puede marcar la diferencia

La clave para no perder más dinero del necesario está en el convenio colectivo. Muchos incluyen cláusulas que complementan lo que marca la ley. Algunos sectores llegan a garantizar el 100% del salario desde el primer día de baja, lo cual puede evitarte más de un susto.

Por eso, es fundamental que revises tu convenio y preguntes en Recursos Humanos o a tu sindicato. Porque en muchas ocasiones, el desconocimiento es lo que más duele al final del mes.