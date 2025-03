¿Qué derechos tiene un trabajador cuando está de baja médica? Un experto responde

Muchos trabajadores que se encuentran en situación de baja médica prolongada desconocen cuáles son realmente sus derechos cuando alcanzan los 18 meses de incapacidad temporal. A menudo, este desconocimiento genera confusión y ansiedad, especialmente si reciben un mensaje de la Seguridad Social informando que su empresa los ha dado de baja, acompañado de un finiquito con el pago del mes en curso, las vacaciones pendientes y otros conceptos. ¿Se trata de un despido? ¿Ya no se puede reclamar indemnización? ¿Qué debe hacer el trabajador en ese caso? Un abogado laboralista especializado, que comparte contenido educativo en su canal de TikTok, aclara todas estas dudas.

Lo que ocurre tras 18 meses de baja

Según cuenta el abogado Juanma Lorente en su canal de TikTok, uno de los errores más comunes es pensar que, tras esos 18 meses de baja, la empresa ha despedido al trabajador al darle de baja en la Seguridad Social. Sin embargo, aunque el trabajador reciba un finiquito y vea que ya no figura como dado de alta, esto no significa un despido, sino una suspensión del contrato de trabajo. Es decir, la relación laboral no se ha roto; simplemente se ha detenido temporalmente a la espera de que el tribunal médico determine el estado de salud del trabajador.

La normativa actual establece que, transcurridos los 545 días (18 meses) de incapacidad temporal, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) debe evaluar al trabajador mediante un tribunal médico. En ese momento, la empresa ya no tiene la obligación legal de mantenerlo dado de alta ni de seguir cotizando por él. Por eso, muchas empresas tramitan la baja en la Seguridad Social y liquidan los conceptos pendientes a través de un finiquito. No obstante, tal y como subraya el experto, esto no implica el fin de la relación laboral.

Conoce los derechos de los trabajadores de baja médica. / INFORMACIÓN

Un punto clave que destaca el abogado es que, si el tribunal médico considera que el trabajador puede reincorporarse a su puesto, la empresa está obligada a readmitirlo en las mismas condiciones que tenía antes de iniciar la baja: mismo salario, misma jornada, misma categoría y misma antigüedad. El contrato no ha sido extinguido, sino que se encontraba suspendido temporalmente. Por tanto, no hay que hablar de despido, ni hay que firmar ningún documento de cese, salvo que efectivamente haya una carta formal de despido que se pueda impugnar.

¿Qué hacer tras el aviso de baja en la Seguridad Social?

Entonces, ¿qué debe hacer el trabajador cuando recibe el aviso de baja en la Seguridad Social? El abogado lo tiene claro: solicitar el pago directo a la mutua. Esto significa que, desde el momento en que la empresa deja de abonar la nómina por estar en baja médica, será la mutua la encargada de pagar directamente al trabajador mientras espera la resolución del tribunal médico. Este paso es esencial para no quedarse sin ingresos durante ese tiempo.

En cuanto a la posibilidad de reclamar una indemnización, solo se daría si efectivamente ha habido un despido improcedente o nulo, y no en los casos de suspensión por fin de la incapacidad temporal. Por ello, es importante no confundir el finiquito con una indemnización por despido. El finiquito en este contexto simplemente refleja los conceptos pendientes de pago que la empresa adeuda hasta el momento en que deja de estar obligada a cotizar.

El abogado laboralista insiste en la necesidad de que los trabajadores no firmen ningún documento sin asesoramiento si no entienden exactamente su contenido. Aunque la empresa dé de baja al trabajador en la Seguridad Social y le entregue un finiquito, eso no significa que esté rompiendo el contrato, y si en el futuro el tribunal médico determina que puede volver a su puesto, deberá reincorporarse con todas las garantías.