Cuidado: estas son las estrategias de las empresas para engañarte como trabajador

En ocasiones, las empresas escogen debates o situaciones incómodas para el trabajador, con el objetivo de confundirle y llevarle a su terreno. Como bien recomienda Ignacio de la Calzada, bloguero de tips laborales, en estos casos es importante abrir bien los ojos y no ceder a acuerdos sin antes reflexionar o consultar con un profesional.

Estas son algunas de las estrategias más comunes.

El dilema

La técnica de presentar dos opciones es utilizada por las empresas para que el trabajador escoja entre “la muy mala” o la que ellos quieren. La peor opción suele ser un cambio de centro de trabajo a un lugar donde sabes que no vas a poder crecer laboralmente. Se trata de una movilidad geográfica impropia. Es decir, no es un traslado como tal ni requiere de carta.

Por otro lado, te proponen una modificación sustancial encubierta. Esto se traduce, por ejemplo, en un cambio de turno continuado a partido. Te dan las opciones y te invitan a dimitir en el caso de no querer aceptarlas.

Cuando se dan estos casos, la empresa tiene la obligación de darte por escrito la modificación que quiere aplicarte y tú tienes derecho a decidir si quieres aceptarla o por el contrario, rechazarla e ir a los tribunales, concluyendo así con el derecho a una indemnización de 20 días por año, además del paro. Esto lo dice el Artículo 41.3 del Estatuto de los Trabajadores.

El acuerdo en caliente

Imagina que la empresa te plantea un despido disciplinario improcedente donde te ofrece firmar un acuerdo por una cantidad de dinero que se queda corta en función de los años que llevas trabajando en la empresa. Por ejemplo, cuentas con una antigüedad de diez años y tienen la voluntad de pagarte 3.000 euros, cuando realmente te corresponden 15.000.

En estas ocasiones se recomienda recibir un asesoramiento previo a la aceptación de la propuesta, pues a pesar de ser el acuerdo transaccional una práctica legal, normalmente el objetivo de las empresas es restarte antigüedad, derechos e indemnización.

Fíjate además si la empresa tiene pruebas o si por el contrario, el motivo de despido está algo manipulado.

“Yo te arreglo el paro”

Al hilo de los despidos, llega el caso en el que se le informa al trabajador o trabajadora que, si firma la carta de despido y el finiquito como “no conforme”, no podrá cobrar la liquidación. La empresa te dice que te arregla los papeles del paro, con la intención de que renuncies a la indemnización.

Ante estas situaciones, el trabajador o trabajadora no debe firmar jamás una carta de renuncia, dimisión o baja voluntaria. Si lo hace, reconocerá que es él y no la empresa quien toma la decisión de dejar el trabajo.

El empleado siempre tiene el derecho a firmar, ya sea la carta de despido como el finiquito, poniendo “no conforme” antes de su firma. Así, se expresa el desacuerdo por escrito y se mantiene abierto el derecho a poner una demanda a la empresa por el despido. Y por supuesto, a pesar de que el trabajador o trabajadora haya firmado como “no conforme”, la empresa tiene que pagar el finiquito y la indemnización que tuviera derecho.

Hay que tener en cuenta que el plazo para demandar por despido es de 20 días hábiles (sin contar sábados y domingos ni festivos). El empleado ha de comprobar que la fecha que se pone tanto en la carta de despido como en el finiquito, es la fecha real del día en el que se lo comunican.

Amenaza con el retraso del cobro del finiquito hasta después del juicio

Es completamente falso que una posible demanda impida cobrar el paro, pues este puede solicitarse desde el día siguiente al despido, haya o no papeleta de conciliación o demanda judicial por medio. El trabajador cobrará su paro y el juicio seguirá su curso.

Causar el despido del trabajador por el abandono del puesto de trabajo

Otra de las estrategias por parte de las empresas es llamar al empleado y decirle que no hace falta que venga más a trabajar, puesto que en unos días recibirá la liquidación en su número de cuenta. Así, la empresa tiene opción de despedir disciplinariamente o sancionar al trabajador por no ir a su puesto de trabajo, no pudiendo este demostrar que fue la empresa quién le dijo que no fuera a trabajar.

Ante esto, se recomienda siempre que el trabajador o trabajadora se persone y reclame por escrito, ya sea la carta de despido o el documento de confirmación de las fechas de las vacaciones.