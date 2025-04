La medida europea para los autónomos que España aún no ha implantado: todos la estamos pagando

En enero de 2024 entró en vigor una normativa europea que obliga a todos los países miembros de la Unión Europea a aplicar una exención del IVA para autónomos con una facturación anual inferior a 85.000 euros. Sin embargo, España aún no ha adaptado su legislación para cumplir con esta medida. ¿El resultado? Los autónomos siguen aplicando el IVA en sus facturas, incluso cuando no deberían, y eso afecta a todos como consumidores. Sí, incluso si no eres autónomo, este retraso legislativo te repercute en el bolsillo cada vez que haces la compra.

A primera vista, puede parecer que este tema solo concierne a los trabajadores por cuenta propia, pero es un error pensar que no te afecta si no eres autónomo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los precios de los pequeños comercios no bajan, incluso cuando sus costes no han subido? Una de las razones es precisamente esta: el IVA que siguen cobrando porque España no ha implementado esta exención fiscal. En lugar de descontarte ese impuesto, te lo están aplicando directamente, y tú lo pagas sin darte cuenta.

@empleado_informado 🚨 ¿Sabías que desde 2024 España debería haber eximido del IVA los primeros 85.000 € de facturación de los autónomos? 📢 ERROR si crees que esto no te afecta solo porque no eres autónomo. 💸 ¿Qué significa en tu día a día? Cuando compras en la frutería de tu barrio, estás pagando más impuestos sin darte cuenta. En vez de descontar el IVA, te lo aplican directamente. 🇪🇸❌ Mientras otros países como Francia y Alemania ya cumplen con esta normativa europea, España sigue sin aplicarla, lo que nos hace menos competitivos y, peor aún, nos puede costar una multa que pagaremos todos. 💥 ¿Quieres saber más sobre esta ley? ¡Síguenos y entérate de todo! ♬ sonido original - Empleado Informado

Esta medida europea busca aliviar la carga fiscal de los pequeños autónomos y, al mismo tiempo, reducir el precio final de los bienes y servicios para los consumidores. En países como Francia, Alemania o Italia, esta exención ya se está aplicando, lo que no solo favorece a sus autónomos, sino también a sus ciudadanos, que ven reflejado ese ahorro en el precio final de productos y servicios cotidianos. En cambio, España sigue incumpliendo la directiva, lo que puede salirnos caro a todos.

Porque sí, Europa puede multar a España por no cumplir con la normativa, y la pagarán todos los contribuyentes a través de los impuestos. Estamos hablando de una posible multa millonaria que acabará saliendo del bolsillo de todos los ciudadanos.

Autónomos

Volviendo a los autónomos, este incumplimiento también tiene consecuencias graves para ellos. En vez de quedar exentos del IVA hasta los 85.000 euros de facturación —como marca la normativa europea—, siguen obligados a repercutir ese impuesto en sus facturas, lo que les hace menos competitivos frente a empresas más grandes o frente a colegas de otros países.

Por ejemplo, cuando compras en la frutería de tu barrio, en una peluquería independiente o en una pequeña tienda de ropa, el precio que pagas incluye el IVA, aunque ese autónomo no debería estar obligado a aplicarlo si la ley se hubiese adaptado como exige Europa. Si España ya estuviera cumpliendo con la directiva, esos productos serían más baratos, o bien permitirían a ese pequeño negocio mejorar sus márgenes sin necesidad de subir precios.