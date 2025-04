Confirmado por Hacienda: los beneficiarios de esta ayuda están obligados a hacer la declaración de la renta

La campaña para presentar la declaración de la renta de 2024 ya ha comenzado y miles de españoles tienen que rendir cuentas ante la Agencia Tributaria. Una de las dudas más frecuentes que pueden surgir son de las personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

El IMV es una ayuda destinada a tratar de prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que carecen de recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas.

Así pues ¿deben estar personas declararlo en la renta? La respuesta de Hacienda es clara: sí, hay que presentar la declaración de la renta si se ha percibido el IMV, aunque este no tribute como renta sujeta al IRPF en la mayoría de los casos.

Cómo declarar el IMV en la renta

Según la Agencia Tributaria, el Ingreso Mínimo Vital es una renta exenta y “la gran mayoría de los beneficiarios no tendrán que incluirlo en su declaración, pero sí presentar la declaración”.

Pero hay excepciones. Sí deberá declararse el IMV, como rendimientos del trabajo, las cuantías que superen los 12.600 euros (1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

En este sentido, la Agencia Tributaria también deja claro que el IMV no genera por sí mismo derecho a la deducción por maternidad ni a las deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo.

Qué hacer si no quieres perder el Ingreso Mínimo Vital (IMV) / Eva Abril

2. ¿Hay que declarar el resto de ingresos?

Sí. Aunque el IMV esté exento, otros ingresos que se hayan recibido durante el año (como salarios, pensiones, ayudas, etc.) sí deben declararse y pueden hacer que tengas que pagar IRPF si superas los límites establecidos.

También es importante tener en cuenta que, si se han recibido ingresos sujetos a retención (por ejemplo, trabajo por cuenta ajena), estos se incluirán en la base imponible, y la Agencia Tributaria podrá devolver o reclamar según el resultado final de la declaración.

¿Y si solo he cobrado el IMV? Aunque no hayas tenido ningún otro ingreso, tú y los miembros de tu unidad de convivencia tenéis la obligación de presentar la declaración de la renta. Es un requisito legal para mantener el derecho a la prestación, y es muy importante hacerlo correctamente para evitar problemas futuros.

Si no has tenido ingresos en 2024 el resultado de tu declaración de la renta será 0, es decir, no te saldrán ni a pagar ni a devolver.

Ayuda para declarar el IMV en la renta de 2024

Para facilitar el trámite a las personas que cobran este subsidio se han habilitado dos teléfonos de información a los que pueden llamar:

91 554 87 70

901 33 55 33

En el caso de elegir una asistencia personalizada por teléfono, es necesario pedir cita previa por teléfono a partir del 29 de abril (915 357 326 / 901 12 12 24), por la web de la Agencia Tributaria o por la app de la declaración de la renta y a partir del 6 de mayo te llamarán.

Para ser atendido en las oficinas también hay que pedir cita previa por los medios anteriores a partir del 29 de mayo y te darán cita a partir del 2 de junio.