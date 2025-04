No cometas estos errores si no quieres pagar de más en la declaración de la renta

La campaña de la declaración de la renta ya ha comenzado y es común que surjan dudas en cuanto al proceso. Por ello, Andrés Millán, abogado que cuenta con dos millones de seguidores su cuenta de TikTok bajo el usuario @lawtips, nos presenta cuáles son los errores que hacen que pagues más de la cuenta en este trámite.

No marcar bien tu Comunidad Autónoma

Mudarse a otra localidad puede cambiar todo lo que pagas o deduces. Andrés Millán insiste en el hecho de pensar bien dónde has sido residente fiscal y revisar si puedes aplicar la deducción por movilidad geográfica.

Esto se define como el traslado de un trabajador a una localidad diferente a la de su residencia habitual por motivos laborales. En cuanto al marco legal existente, el artículo 19.2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) señala que "cualquiera que traslade su residencia habitual a otro municipio por motivos laborales, podrá disfrutar de una deducción por movilidad geográfica en el IRPF de la declaración de la renta".

No comprobar tus datos fiscales

Uno de los fallos más habituales es asumir que los datos proporcionados por Hacienda son siempre correctos. La Agencia Tributaria recoge esta información de empresas, bancos y otros organismos, pero es posible que contenga errores o datos desactualizados.

Lo más probable es que Hacienda te envíe un requerimiento si detecta algún error. Esto traería consigo una sanción o la obligación de pagar intereses de demora. Por ello, es fundamental comprobar minuciosamente la información del borrador antes de confirmarlo.

No incluir a tu hijo porque ha trabajado

Los hijos menores de 25 años que trabajan, pueden incluirse en la declaración de los padres a efectos de mínimos si sus ingresos no superan los 8.000 euros anuales y no presentan declaración o si no superan los 1.800 euros en caso de que sí la presenten. Estas dan derecho a aplicar una reducción por descendientes.

Hacer la renta separada

Normalmente se tiende a realizar la declaración de la renta de manera individual. No obstante, es importante fijarse en los requisitos para hacerla de manera conjunta, pues en ocasiones puede salir rentable. Según la Agencia Tributaria, estos son los casos en los que la presentación de impuestos puede hacerse en común.

Los cónyuges con vínculo matrimonial junto con todos sus hijos menores de edad o mayores incapacitados judicialmente.

menores de edad o mayores incapacitados judicialmente. En las parejas de hecho sin vínculo matrimonial, solo uno de sus miembros puede formar unidad familiar con todos sus hijos menores o mayores incapacitados judicialmente. El otro miembro de la pareja debe declarar de forma individual.

con todos sus hijos menores o mayores incapacitados judicialmente. El otro miembro de la pareja debe declarar de forma individual. En los supuestos de separación o divorcio matrimonial, la opción por la tributación conjunta corresponderá al que tenga atribuida la custodia de los hijos a la fecha del devengo del IRPF, al tratarse del progenitor que convive con aquellos.

la opción por la tributación conjunta corresponderá de los hijos a la fecha del devengo del IRPF, al tratarse del progenitor que convive con aquellos. En los supuestos de custodia compartida, la opción de la tributación conjunta puede ejercitarla cualquiera de los dos progenitores, optando el otro por declarar de forma individual.

No comprobar si puedes aplicar algún incentivo fiscal

A pesar de que se trata de una gestión recurrente, es recomendable mantenerse informado para poder aplicar todas las deducciones a las que se tiene derecho. Hay autónomos que, por ejemplo, han perdido miles de euros por no aplicar la deducción del 20% por inicio de actividad los dos primeros años que tuvieron beneficios.

Existen otras deducciones por diferentes motivos, como:

Familiares: por hijos a cargo, discapacidad o familias numerosas.

por hijos a cargo, discapacidad o familias numerosas. Vivienda: por alquiler o compra de vivienda antes de 2013.

por alquiler o compra de vivienda antes de 2013. Autonómicas: cada comunidad autónoma ofrece deducciones específicas, como las referidas a gastos en educación o transporte.

Consultar todas las deducciones disponibles y aplicarlas correctamente puede reducir la cantidad a pagar o incluso aumentar la devolución.

No presentar la declaración de la renta a tiempo

El tiempo pasa, nos metemos en la rutina y en ocasiones se nos pasan fechas importantes. Si esto te ocurre con los plazos de la declaración de la renta, puedes encontrarte con sanciones por parte de la Agencia Tributaria.

Si la declaración sale a pagar , el recargo será del 1% por cada mes de retraso durante el primer año. Si el retraso supera los 12 meses, el recargo será del 15% más intereses de demora.

, el recargo será del 1% por cada mes de retraso durante el primer año. Si el retraso supera los 12 meses, el recargo será del 15% más intereses de demora. Si la declaración sale a devolver, la sanción será de 100 euros si se presenta fuera de plazo sin que Hacienda lo haya requerido.

Este año 2025, los plazos para presentar la renta se establecen desde el 2 de abril hasta el 30 junio.