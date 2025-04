Alerta de Hacienda a toda España: así tributa Wallapop y Vinted en la Renta a partir de ahora

Con el inicio de la campaña de la declaración de la Renta 2025, son muchas las personas que se preguntan cuáles son las novedades que se han introducido este año en el sistema fiscal, especialmente en lo que respecta a las ventas realizadas a través de plataformas como Wallapop y Vinted.

A lo largo de los últimos años el auge de estas aplicaciones de compraventa de segunda mano y el desarrollo de sistemas logísticos que permiten distribuir productos de forma rápida, económica y eficiente han disparado este sector hasta límites insospechados. Esto ha puesto en alerta a Hacienda, que ha tenido que implementar medidas más estrictas para controlar las transacciones realizadas entre particulares y evitar fraudes fiscales.

El 2025 llega con novedades importantes en cómo las ventas de segunda mano se manejan a efectos fiscales. A partir de este año, las operaciones realizadas en plataformas digitales como Wallapop y Vinted van a estar bajo el radar de la Agencia Tributaria, que ha intensificado su vigilancia sobre estas actividades económicas. Hasta ahora las ventas entre particulares, sobre todo aquellas ocasionales, no habían sido objeto de gran interés por parte de Hacienda, pero la creciente profesionalización de los vendedores en estas plataformas y la popularidad de este tipo de comercio han obligado a un cambio de enfoque.

Cambio de Hacienda en Wallapop

El principal cambio radica en que a partir de ahora, las personas que vendan más de 30 productos o reciban más de 2.000 euros al año a través de estas plataformas deberán declarar sus ganancias. Así estas ventas se consideran ahora como una ganancia patrimonial y deberán ser incluidas en la declaración de la Renta, lo que supone un cambio importante para aquellos que venían utilizando estas plataformas solo como una forma ocasional de deshacerse de objetos sin grandes implicaciones fiscales.

Aunque las ventas ocasionales de artículos personales, como ropa o accesorios, que no generen un beneficio económico no están sujetas a tributación, las que sí lo sean, es decir, aquellas que impliquen ganancias, van a tener que ser declaradas.

Para Hacienda una venta no se considera ocasional si se repite de forma sistemática con el fin de obtener un beneficio económico. Aquí es donde surge el problema para muchos: la falta de pruebas documentales. Si alguien ha vendido un artículo por un precio superior al que lo compró, pero no conserva el ticket de compra, no va a poder justificar la ganancia ante una inspección fiscal. En este caso Hacienda considerará la transacción como una ganancia patrimonial completa: lo que podría implicar un pago mayor del esperado.

Los expertos fiscales advierten que el mayor reto para los contribuyentes será demostrar que no han obtenido una ganancia. Si por ejemplo alguien vendió una prenda por debajo de su valor de compra, deberá haber guardado el ticket para evitar que Hacienda considere la venta como una ganancia. De no contar con este tipo de pruebas, los contribuyentes se enfrentarían a un pago adicional que podría no haber sido anticipado.

Además de las ventas de productos, Hacienda también estará vigilando de cerca las ofertas de servicios profesionales en estas plataformas. Los autónomos o profesionales que ofrezcan servicios como fontanería, reparación de electrodomésticos, o cualquier otro tipo de servicio que implique una remuneración, deberán asegurarse de que están dados de alta como autónomos y de que están cumpliendo con sus obligaciones fiscales.

Otro aspecto que no debe pasar desapercibido es la integración de los datos fiscales de los usuarios de plataformas como Wallapop y Vinted en los borradores de la Renta. Esto significa que Hacienda no solo podrá identificar las operaciones realizadas por los contribuyentes, sino que también va a poder compararlas con las declaraciones presentadas para detectar posibles inconsistencias. Si se detectan discrepancias, Hacienda podrá iniciar procedimientos de comprobación e incluso realizar campañas de aviso para instar a los contribuyentes a regularizar sus ingresos.

A pesar de la preocupación que esto pueda generar, es crucial recordar que no todas las ventas deberán ser declaradas. Como ya se mencionó, las ventas ocasionales entre particulares no están sujetas a tributación si no implican una ganancia. Esto significa que solo aquellas personas que hagan de estas plataformas una fuente habitual de ingresos, o que obtengan ganancias a través de ellas, serán las que tengan que rendir cuentas ante Hacienda.