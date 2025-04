El mensaje de Hacienda que confunde a todos los contribuyentes: un experto aclara lo que debes hacer

En plena campaña de la renta, miles de contribuyentes se están encontrando con un mensaje en sus datos fiscales que ha generado una gran confusión. Bajo el título “Titulares (herederos) de inmuebles urbanos”, este aviso de la Agencia Tributaria está provocando nerviosismo, especialmente entre quienes creen que Hacienda les está adjudicando la propiedad de inmuebles que realmente siguen perteneciendo a sus progenitores vivos. Pero, ¿qué significa realmente este mensaje? ¿Y qué debes hacer si te aparece?

Un experto en fiscalidad y responsable del canal de TikTok “Tu Blog Fiscal” ha salido al paso para aclarar esta situación. Según explica, este mensaje no significa necesariamente que hayas heredado un inmueble o que tengas que tributar por él en tu declaración de la renta. Se trata de una interpretación automática de Hacienda basada en los datos que posee, que en muchos casos puede no reflejar la realidad jurídica o tributaria del contribuyente.

Este mensaje aparece en los datos fiscales de algunos contribuyentes y sugiere que podrían haber heredado un inmueble urbano. La confusión nace cuando muchos ciudadanos lo interpretan literalmente y creen que Hacienda ha detectado una herencia no declarada, o incluso que están obligados a tributar por bienes que siguen siendo de sus padres o familiares vivos. Sin embargo, esto no es así.

¿Qué debes hacer si ves este mensaje en tus datos fiscales?

Según “Tu Blog Fiscal”, lo primero es no alarmarse. Este mensaje no significa que debas declarar automáticamente un inmueble como heredado. El experto recomienda comprobar si los inmuebles que figuran en el apartado habitual de tus datos fiscales son todos los que efectivamente posees. En ese apartado aparecen reflejados los inmuebles con su dirección, el porcentaje de propiedad y el tipo de uso. Si todo está correcto ahí, puedes ignorar el mensaje de “titulares (herederos) de inmuebles urbanos”.

Un punto de atención para la confección de la Declaración de la Renta en Alicante. / Jose Navarro

En otras palabras, si no has heredado ninguna propiedad recientemente, no tienes que hacer nada.

¿Y si realmente has heredado un inmueble?

En caso de haber heredado un inmueble durante el último año, es importante entender qué implicaciones fiscales puede tener, pero también qué impuestos corresponden en cada momento. En primer lugar, la herencia en sí no tributa en el IRPF, sino en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que se liquida en la comunidad autónoma correspondiente tras recibir la herencia.

Lo que se tributa en la Renta es el uso que se le da al inmueble heredado. Si el inmueble es tu vivienda habitual, no tributarás por él. Pero si se trata de una segunda residencia, deberás incluir una imputación del 1,1% sobre su valor catastral. En caso de tenerlo alquilado, deberás declarar los rendimientos del alquiler. Y si lo has vendido durante 2024, solo tributarás por el beneficio obtenido, es decir, la diferencia entre el valor de adquisición (herencia) y el valor de venta.

El uso del inmueble determina si tributa o no

Una de las ideas más importantes que destaca el experto fiscal es que tener un inmueble heredado no implica que tengas que tributar por él automáticamente en la declaración de la renta. La clave está en el uso. Si no obtienes rendimientos por el inmueble, o si no se trata de una segunda residencia, es probable que no debas incluir nada en tu IRPF, más allá de la imputación inmobiliaria mencionada anteriormente.