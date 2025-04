El consejo de Gonzalo Bernardos para los que cobran el SMI: “Os devolverán dinero”

El economista Gonzalo Bernardos ha lanzado una recomendación directa a quienes perciben el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y tienen dudas sobre si deben presentar o no la declaración de la renta este año. A pesar de no estar obligados por ley a hacerlo, Bernardos les aconseja hacerlo: “Aunque no tengáis la obligación de hacer la declaración, hacedla porque os devolverán dinero”.

¿Quiénes están exentos de presentar la declaración?

Actualmente, los trabajadores que perciben ingresos anuales por debajo de los 22.000 euros brutos, siempre que provengan de un solo pagador, no están obligados a declarar. Esto incluye a la mayoría de los que cobran el SMI, que en 2025 ha quedado fijado en 16.576 euros anuales brutos (1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas), según el Real Decreto 87/2025, publicado en el BOE. Sin embargo, Gonzalo Bernardos ha advertido que, aunque no sea obligatorio, sí puede ser beneficioso hacer la declaración.

El profesor Gonzalo Bernardos aconseja a las personas que cobran el SMI hacer la declaración / INFORMACIÓN

Durante su intervención en el programa Más Vale Tarde de La Sexta, Bernardos explicó que, de no haberse introducido la deducción fiscal que exime del IRPF a los perceptores del SMI, la Agencia Tributaria podría haber recaudado hasta 162 millones de euros, afectando a unas 570.000 personas. El profesor de la Universidad de Barcelona considera que Hacienda y el Ministerio de Trabajo deberían haber pactado una deducción equivalente desde el principio, para evitar confusiones y penalizaciones injustas a los trabajadores con menores ingresos.

Si cobras el SMI y te retienen, haz la declaración

El principal argumento de Bernardos es claro: si tu empresa te ha hecho retenciones a cuenta del IRPF, aunque tus ingresos estén por debajo del mínimo obligatorio, hacer la declaración puede permitirte recuperar ese dinero. “Os devolverán dinero, porque no deberíais haber pagado nada”, afirma con rotundidad. Esta devolución puede suponer una ayuda directa para miles de trabajadores que viven con el sueldo mínimo.

Lucía Feijoo Viera

Además, Bernardos señaló que alrededor del 20% de quienes cobran el SMI sí tienen obligación de pagar IRPF, principalmente personas solteras y sin hijos, que no pueden beneficiarse de deducciones familiares. En estos casos, incluso si la obligación existe, hacer la declaración no solo es recomendable, sino rentable, ya que podrían recuperar parte del dinero retenido gracias a otras deducciones disponibles.

Deducción especial para los perceptores del SMI en 2025

La medida que ha eximido del IRPF a quienes cobran el SMI se ha implementado mediante una deducción automática en la cuota del impuesto, lo que evita que estas personas tengan que tributar en la declaración. Es una solución que, en palabras del propio Bernardos, "alivia la carga fiscal de los hogares con rentas más bajas" sin necesidad de cambiar los tramos del IRPF. No obstante, el experto insiste en que el Ministerio de Hacienda debería haber sido más claro y proactivo desde el inicio, evitando que medio millón de trabajadores quedaran inicialmente en una situación de incertidumbre.

¿Cómo y cuándo presentar la declaración?

Aunque la campaña de la renta 2024 ya está en marcha a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria, quienes prefieran atención telefónica podrán hacerlo a partir del 6 de mayo y de forma presencial desde el 2 de junio, siempre con cita previa. El 30 de junio será la fecha límite para presentar la declaración. Gonzalo Bernardos recomienda no esperar hasta el último momento, especialmente para quienes quieren comprobar si tienen derecho a devolución.

El consejo clave de Bernardos: revisa tu situación

La clave, según Bernardos, es revisar bien tu situación personal. Aunque no estés obligado a declarar, puede ser económicamente beneficioso hacerlo si cumples alguna de las siguientes condiciones:

Tu empresa te ha hecho retenciones durante el año.

durante el año. Eres soltero y sin hijos , y por tanto, no aplicas deducciones familiares.

, y por tanto, Has tenido más de un pagador , aunque tus ingresos totales no superen los 22.000 euros.

, aunque tus ingresos totales no superen los 22.000 euros. Estás en situación de desempleo, pero has trabajado parte del año.

En cualquiera de estos casos, podrías estar dejando dinero en manos del Estado si decides no presentar la declaración.