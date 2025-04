Vacaciones de Semana Santa: ¿estás obligado a trabajar los festivos?

Se acerca la Semana Santa y con ella varios días festivos. Acabamos de pasar el viernes 6 de diciembre, día de la Constitución y festivo nacional en nuestro país, pero todavía quedan varios días no laborables.

El Viernes Santo, que este año es el 18 de abril, y el Lunes de Pascual (21 de abril) son los siguientes festivos que tendremos y, por tanto no laborables, para gran parte de los trabajadores.

Y aquí viene la duda de muchos de ellos ¿estoy obligado a trabajar los festivos? Para responder a esta pregunta hemos recurrido al abogado laboralista Juanma Lorente, que en su canal de Tiktok @juanmalorentelaboralista, explica cómo saber si tienes que trabajar.

“A no ser que en tu contrato venga estipulado trabajar los festivos o en tu convenio colectivo se recoja esta obligación, no estarías obligado a trabajar en festivos”, explica en su último vídeo. “Tienes derecho a 14 días festivos al año, dependiendo de donde vivas, por lo que si no se cumplen ninguna de estas dos condiciones no tienes que trabajar el día festivo”, señala.

¿Cuánto me tienen que pagar si trabajo un festivo?

En el caso de que efectivamente tengas que trabajar debes saber que el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 47 recoge que “cuando no se pudiera disfrutar el día de fiesta correspondiente o, en su caso, de descanso semanal, la Empresa vendrá obligada a abonar al trabajador, además de los salarios correspondientes a la semana, el importe de las horas trabajadas en el día festivo o en el período de descanso semanal, incrementadas en un 75 por 100, como mínimo, salvo descanso compensatorio”.

Es decir, la empresa te puede pagar el salario correspondiente por esas horas incrementan en un 75 % por ser realizado en festivo. La alternativa es compensarlo con un día de descanso y no cobrar ningún plus económico.