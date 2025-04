¿Tienes billetes deteriorados? Así puedes cambiarlos en el Banco de España

Si alguna vez te has encontrado con un billete roto, quemado o en mal estado, no te preocupes: no todo está perdido. El Banco de España permite el cambio de billetes deteriorados siempre que se cumplan una serie de condiciones. Se trata de un servicio gratuito que no todos conocen, pero que puede sacarte de más de un apuro.

Los billetes euro deteriorados, ya sea por un accidente doméstico, humedad, tinta o simplemente el paso del tiempo, tienen solución. En este artículo, te contamos cómo hacerlo y qué condiciones debes cumplir.

¿Qué billetes se pueden cambiar?

Según el Banco de España, se consideran billetes deteriorados o defectuosos aquellos que presentan daños físicos como:

Roturas o cortes visibles.

Quemaduras parciales.

Manchas, garabatos o marcas.

Pérdida de parte del billete.

Defectos de impresión de origen.

También es posible solicitar el cambio de billetes euro rotos o quemados siempre que se presente más del 50% del billete original. En caso de presentar menos de la mitad, será necesario justificar que la parte faltante ha sido destruida accidentalmente.

Requisitos para el cambio de billetes rotos

El Banco de España establece algunas condiciones claras para poder realizar el canje:

Que el billete no haya sido dañado de forma intencionada.

Que se presente al menos la mitad del billete.

Que no esté contaminado por sustancias peligrosas (en cuyo caso debe ir bien empaquetado y comunicado previamente).

Si el billete ha sufrido daños por incendios, inundaciones u otros accidentes, puede ser útil aportar una breve explicación o documentación que lo acredite.

¿Dónde y cómo se realiza el canje?

El cambio de billetes defectuosos se debe realizar directamente en las oficinas del Banco de España. No es posible hacerlo en bancos comerciales ni por internet. En la mayoría de los casos, no se necesita cita previa, pero si el billete está muy dañado, podría requerirse una revisión técnica o una solicitud por escrito.

Este servicio está disponible en todas las sucursales del Banco de España repartidas por el territorio nacional.

Un servicio útil que pocos conocen

Conservar los billetes en buen estado siempre es recomendable, pero si te encuentras con alguno en mal estado, saber que puedes cambiar billetes deteriorados en el Banco de España es una gran ventaja. Es un trámite gratuito, accesible y pensado para proteger el valor de tu dinero en efectivo.