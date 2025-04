Ya es oficial: así funciona el autodespido y sus beneficios para el trabajador

Cada vez son más los trabajadores que denuncian situaciones de impago o retrasos sistemáticos en el cobro de su salario. Y aunque muchos creen que no pueden hacer nada más que esperar o aguantar, lo cierto es que la legislación laboral española ha cambiado recientemente, y ahora es mucho más clara en cuanto a los derechos del trabajador cuando la empresa no cumple con sus obligaciones salariales. Si no te pagan o te pagan tarde, la ley te ampara para que puedas irte con la máxima indemnización y derecho a desempleo. Así lo explica el abogado laboralista detrás del canal de TikTok Empleado Informado, especializado en derechos laborales.

Autodespido con indemnización

Hasta ahora, la figura del autodespido con indemnizaciónestaba rodeada de ambigüedades y era poco conocida. Sin embargo, la reciente reforma legal ha clarificado cuándo se puede aplicar esta medida de forma legítima y con todas las garantías. En concreto, se establecen dos situaciones principales que permiten al trabajador marcharse de la empresa como si le hubieran despedido de forma improcedente, cobrando la indemnización correspondiente y accediendo a la prestación por desempleo.

Impago de salarios: tres meses sin cobrar

El primer supuesto es el impago de salarios. La nueva normativa establece que si en un periodo de 12 meses (no tiene que ser un año natural), el trabajador ha dejado de percibir su salario durante al menos tres meses, puede solicitar el autodespido. Esto implica que puede abandonar su puesto voluntariamente, pero cobrando la misma indemnización que si hubiera sido despedido de manera improcedente, además de tener derecho a cobrar el paro.

Retrasos en el pago: seis meses de nóminas pagadas tarde

El segundo supuesto es el del retraso reiterado en el pago de la nómina. Si el trabajador ha sufrido seis meses de pagos con retraso dentro del mismo periodo de 12 meses, también tiene derecho a solicitar el autodespido con las mismas condiciones. Aquí, la ley ha sido muy clara al definir qué se entiende por retraso: cobrar la nómina más de 15 días después de la fecha habitual de pago.

Por ejemplo, si una empresa suele pagar el salario el día 28 de cada mes, y en un mes determinado paga el día 15 del siguiente mes, eso cuenta como retraso legalmente reconocido. Si esta situación se repite durante seis meses en un año, el trabajador puede ejercer su derecho al autodespido.

¿Y si no se cumplen exactamente estos plazos?

Uno de los puntos más interesantes de la nueva normativa es que, aunque no se cumplan estrictamente estos plazos (tres meses sin cobrar o seis meses cobrando tarde), el juez puede estimar igualmente el autodespido si considera que ha habido un perjuicio grave para el trabajador. Esto abre la puerta a que muchos casos que antes quedaban en el limbo puedan ahora ser reconocidos por los tribunales.

¿Qué pasos hay que seguir para pedir el autodespido?

Lo más recomendable es contar con el asesoramiento de un abogado laboralista. Sin embargo, los pasos generales son los siguientes: