¿Una hamburguesa gratis por SMS? Cuidado con esta estafa que vacía tu cuenta sin que te enteres

¿Has recibido recientemente un mensaje en tu móvil que promete una hamburguesa gratis solo por responder con A, B o C? No es una promoción ni un sorteo. Es un fraude sofisticado que ya ha sido bautizado como la estafa de la hamburguesa, y las autoridades advierten: no respondas, borra el mensaje y, si has caído, denuncia.

Según ha alertado la Policía Nacional a través de un vídeo publicado en sus redes sociales, esta nueva modalidad de estafa está diseñada para parecer inocente, pero puede provocarte serios problemas económicos. Los ciberdelincuentes utilizan números extranjeros para enviar mensajes en los que suplantan la identidad de una conocida cadena de comida rápida. El gancho es simple: el usuario recibe un SMS que le invita a elegir entre varias opciones de hamburguesas supuestamente gratuitas. Pero la trampa no está en un enlace ni en una solicitud de datos personales: está en la respuesta.

¿Qué pasa si respondes?

Al contestar con una letra (A, B o C), el usuario puede ser dado de alta automáticamente en servicios de SMS premium sin su consentimiento. Esto significa que, sin saberlo, se empiezan a generar cargos a su factura telefónica. En algunos casos, se han reportado más de 150 euros en cobros en pocos días.

Lo más preocupante es que esta estafa de la hamburguesa está diseñada para no levantar sospechas. No hay enlaces maliciosos, no hay archivos adjuntos y ni siquiera se solicitan datos personales. Es precisamente esa apariencia inocente lo que la hace tan peligrosa.

Casos reales de la estafa de la hamburguesa en España

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ya ha registrado múltiples víctimas de esta estafa en distintos puntos del país, con especial incidencia en zonas urbanas y entre menores de edad. En algunos casos, los menores respondieron creyendo que se trataba de un juego o promoción y acabaron generando más de 100 mensajes internacionales en cuestión de horas.

Además, algunas compañías telefónicas han confirmado un repunte en los servicios premium activados sin autorización, lo que ha disparado las quejas de usuarios y ha obligado a reforzar los sistemas de protección y control de cargos.

Qué hacer si has recibido uno de estos mensajes

Si te llega un SMS sospechoso con el reclamo de una hamburguesa gratis, sigue estas recomendaciones:

No respondas al mensaje bajo ningún concepto.

al mensaje bajo ningún concepto. Elimínalo directamente sin abrirlo.

directamente sin abrirlo. Contacta con tu operadora para bloquear los servicios premium.

para bloquear los servicios premium. Revisa tu factura y tus suscripciones activas.

y tus suscripciones activas. Denuncia el fraude ante la Policía Nacional o Guardia Civil si has sido víctima.

el fraude ante la Policía Nacional o Guardia Civil si has sido víctima. Instala un antivirus en tu dispositivo para descartar posibles infecciones o apps maliciosas.

Cómo protegerse ante fraudes similares

El caso de la estafa de la hamburguesa pone de manifiesto que los fraudes digitales evolucionan constantemente y cada vez se disfrazan mejor. La mejor defensa es la prevención y el sentido común. Si un mensaje parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente sea falso. Ninguna gran marca regala productos sin motivo, y mucho menos por un simple mensaje de texto.

Los expertos en ciberseguridad insisten: no se debe interactuar nunca con mensajes desconocidos, especialmente si provienen de números internacionales. Además, es recomendable tener bloqueado el acceso a servicios de SMS premium, algo que puedes gestionar desde el área de cliente de tu compañía telefónica.

Protege tus tarjetas de crédito de posibles estafas con este sencillo truco / Eva Abril

Una estafa silenciosa, pero muy costosa

Lo más inquietante de la estafa de la hamburguesa es su sutileza. No necesita enlaces ni archivos peligrosos, solo una respuesta. Y es esa acción aparentemente inofensiva la que activa el fraude. Las autoridades insisten en difundir esta información para evitar que más personas, especialmente menores y personas mayores, caigan en la trampa.

Si has recibido el mensaje, compártelo con tus familiares y conocidos. La mejor manera de frenar este tipo de fraudes es la prevención y la información.