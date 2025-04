¿Estás pensando en pedir una excedencia? Esto es lo que debes saber para proteger tus derechos laborales

Pedir una excedencia laboral puede ser una decisión estratégica muy inteligente si estás valorando hacer un cambio en tu vida profesional, iniciar un nuevo proyecto, cuidar de un familiar o simplemente tomarte un respiro. Pero lo que muchos trabajadores no saben es que una excedencia no solo les da tiempo, sino que también les ofrece una vía de protección legal si después desean volver a su empresa. El abogado laboralista responsable del canal de TikTok Empleado Informado lo explica claramente: si alguna vez vas a dejar tu trabajo, no firmes una baja voluntaria. En su lugar, pide una excedencia.

Diferencia entre baja voluntaria y excedencia

La diferencia entre una baja voluntaria y una excedencia es enorme. Cuando das tu baja voluntaria, pierdes todo derecho a reclamar reincorporación, y además no tienes derecho a indemnización ni a prestación por desempleo. En cambio, si pides una excedencia, estás dejando la puerta abierta para volver a tu puesto o a uno similar en el futuro. Y si la empresa no cumple con su obligación de ofrecerte un puesto cuando haya vacantes, la ley puede ponerse de tu parte y considerarlo como un despido improcedente.

Según la legislación laboral española, cuando un trabajador solicita reincorporarse tras una excedencia voluntaria, la empresa está obligada a ofrecerle el primer puesto vacante que sea igual o similar al que desempeñaba antes. No vale con decir que no hay hueco o simplemente ignorar la solicitud. Desde el momento en que solicitas tu vuelta, la empresa debe tenerte en cuenta y avisarte de cualquier vacante que se ajuste a tu perfil.

¿Y qué pasa si hay vacantes y la empresa no te informa ni te ofrece ninguna? Pues que, como explica Empleado Informado, esto se considera un despido improcedente. Y eso significa que el trabajador tiene derecho a reclamar su indemnización por despido, calculada con toda su antigüedad y su salario anterior a la excedencia.

¿Estás pensando en pedir una excedencia? Esto es lo que debes saber para proteger tus derechos laborales / información

La clave en todo este proceso está en la documentación y los plazos. Es importante pedir la excedencia por escrito, con acuse de recibo, y también solicitar la reincorporación de forma oficial, normalmente con al menos un mes de antelación al fin del periodo de excedencia. Así quedará constancia de que se ha cumplido con todos los pasos legales y, en caso de conflicto, será más fácil defender tus derechos ante los tribunales.

Además, no hay que olvidar que durante el tiempo de excedencia el trabajador no tiene derecho a reserva de puesto (a no ser que se trate de una excedencia por cuidado de hijos o familiares), pero sí tiene derecho preferente al reingreso en cuanto haya una vacante adecuada. La empresa no puede contratar a otra persona para un puesto similar sin antes haberte ofrecido esa plaza a ti. Si lo hace, estará incumpliendo la ley.