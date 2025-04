Justificante médico para el trabajo: cuándo y cómo presentarlo

Faltar al trabajo por motivos médicos es una situación que, tarde o temprano, la mayoría de los trabajadores sufre. Ya sea por una cita médica puntual o por una dolencia que nos obliga a guardar reposo en casa, es fundamental saber cómo actuar para justificar la ausencia laboral de forma correcta. Uno de los documentos más utilizados para este fin es el justificante médico, aunque es importante diferenciarlo del parte de baja por incapacidad temporal (IT), ya que no tienen el mismo peso legal ni las mismas implicaciones.

El justificante médico es un documento emitido por un profesional sanitario que acredita la asistencia a una consulta médica y, en algunos casos, prescribe un breve periodo de reposo. Este documento es válido para justificar ausencias al trabajo de corta duración, generalmente de hasta tres días. A diferencia del parte de baja médica, el justificante no implica una incapacidad laboral oficial, ni da derecho automático al cobro de una prestación por enfermedad, salvo que el convenio colectivo lo contemple expresamente.

¿Cuándo debo presentar un justificante médico?

Debes presentar un justificante médico cuando tu ausencia al trabajo no supera las 72 horas y el facultativo no considera necesario emitir un parte de baja por IT. Este documento resulta útil para justificar ausencias puntuales como una gripe leve, una cita con el especialista o una visita de urgencia. El justificante debe incluir la fecha y hora de la consulta, y en ocasiones puede especificar si el trabajador debe guardar reposo.

Desde un punto de vista legal, el justificante médico no tiene el mismo valor que un parte de baja, pero sirve para que la empresa tenga constancia de que la ausencia está justificada. Su validez práctica depende del convenio colectivo aplicable a cada sector, ya que algunos convenios reconocen ausencias retribuidas con este tipo de justificante, mientras que otros no.

¿Cuándo y cómo debo entregarlo?

Aunque la legislación no establece un plazo exacto, lo recomendable es presentar el justificante lo antes posible, preferiblemente el mismo día de la ausencia o en cuanto se tenga acceso al documento. Para evitar malentendidos o sanciones, es aconsejable enviar una copia a la empresa por correo electrónico o burofax, dejando constancia escrita de la comunicación.

¿Qué diferencia hay entre justificante médico y parte de baja?

La diferencia principal radica en la duración de la ausencia y en las consecuencias legales de cada documento. El justificante médico se utiliza para justificar breves periodos de indisposición (hasta tres días) y no conlleva derechos económicos adicionales, salvo que lo indique el convenio colectivo.

En cambio, el parte de baja por Incapacidad Temporal es emitido por un médico del sistema público o de una mutua, tras diagnosticar una patología que impide al trabajador desempeñar sus funciones laborales. Este parte da inicio al proceso de reconocimiento del subsidio por IT, y requiere también un parte de alta al finalizar el periodo de recuperación.