Parejas de hecho: los derechos que podrías no tener (y deberías conocer)

Cada vez son más las parejas que deciden no casarse y optan por vivir juntas como pareja de hecho, creyendo que este tipo de unión les otorga los mismos derechos que un matrimonio. Sin embargo, como bien explica la Notaría Buendía en su canal de TikTok, esto no es del todo cierto. La realidad es que no todas las parejas de hecho disfrutan de los mismos derechos que las personas casadas, y en algunos casos, las diferencias pueden ser significativas, sobre todo en materia fiscal y sucesoria.

Una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta es que no existe una ley estatal que regule de forma uniforme las parejas de hecho en España. Esto significa que los derechos y obligaciones de estas uniones varían mucho de una comunidad autónoma a otra. La notaría Buendía insiste en que el medio más seguro para formalizar la pareja de hecho es a través de una escritura pública, aunque en muchas comunidades basta con la inscripción en un registro autonómico. Aun así, la escritura pública otorga mayor seguridad jurídica y permite dejar constancia clara de la voluntad de ambas partes.

Pensión de viudedad

A pesar de las diferencias regionales, hay un derecho que sí se reconoce de forma general en toda España: el acceso a la pensión de viudedad. Siempre que se cumplan ciertos requisitos (como un tiempo mínimo de convivencia o la inscripción como pareja de hecho), el miembro superviviente tiene derecho a cobrar esta pensión, tal como ocurre en el matrimonio.

Aitana Solera

Sin régimen económico matrimonial, salvo que se pacte

Otra diferencia importante con respecto al matrimonio es que las parejas de hecho no cuentan con un régimen económico matrimonial por defecto. Es decir, no existe sociedad de gananciales ni separación de bienes a menos que se pacte expresamente. Esto puede generar confusión o conflictos si la relación termina y no se ha regulado previamente cómo se repartirán los bienes adquiridos durante la convivencia.

Sucesiones: el gran abismo entre comunidades autónomas

El ámbito sucesorio es quizá donde más se evidencian las desigualdades. En comunidades como el País Vasco, Galicia, Baleares y Cataluña, sí existe una plena equiparación entre parejas de hecho y matrimonios, tanto en derechos sucesorios como en beneficios fiscales. En estos territorios, el miembro superviviente de la pareja tiene derecho a heredar como si fuera un cónyuge y además se le aplican los mismos beneficios fiscales en el Impuesto de Sucesiones.

Pero en el resto de España, especialmente en las comunidades sujetas a la legislación civil común, la cosa cambia radicalmente. Aquí, las parejas de hecho no tienen derechos sucesorios automáticos. Es decir, si no existe un testamento, el miembro superviviente no heredará nada. Y si sí lo hay, la carga fiscal puede ser mucho mayor, ya que en algunos casos se les considera “extraños” a efectos fiscales.

#DerechosCiviles #Notaría #UniónLegal #ConsejoLegal #Sucesiones #Fiscalidad #DerechosYDeberes #LegalTips #ReelInformativo #TuHistoriaNuestraFirma ♬ sonido original - notariabuendia @notariabuendia 🎥✨¿Sabías que NO TODAS las parejas de hecho tienen los mismos derechos que un matrimonio? Muchas personas se llevan un buen susto cuando descubren esto tarde... 😱 Si tú o alguien cercano ha optado por esta opción, esto te interesa muchísimo. Sigue leyendo👇 . TRANSCRIPCIÓN ¿Habéis formalizado vuestra unión de hecho, porque pensáis que así tenéis iguales derechos que un matrimonio? 🤔 . Lo primero que debéis tener en cuenta es que para QUE EXISTA LA PAREJA DE HECHO, el medio más efectivo es manifestarlo así en escritura pública 📝 y como no existe una ley estatal, los derechos de esas parejas, de hecho varían de una comunidad a otra, Y MUCHO 📍. . En todas ellas a los miembros de la pareja de hecho, SÍ SE LES RECONOCE PENSIÓN DE VIUDEDAD 🖤 . Carecen de régimen económico matrimonial 💰, pero sí se puede pactar un régimen que regule sus relaciones en escritura pública 📑. . En el ámbito sucesorio ⚰️, solo en País Vasco, Galicia, Baleares y Cataluña existe una plena equiparación con los cónyuges y esa plena equiparación se hace extensiva al régimen fiscal 📊. . En el resto de comunidades autónomas 🗺️ las sujetas a la legislación civil común solo tendrán derechos sucesorios si así se hubiera otorgado en el testamento 📜 y en ese caso, mientras algunas como, Madrid, Comunidad Valenciana Asturias, Canarias o Andalucía, les reconocen iguales beneficios fiscales que a los cónyuges 💼, en otras como, Ceuta y Melilla, no tienen ninguna bonificación 🚫. . Son, por tanto, extraños a efectos fiscales 🧾. . ❤️ Tú tienes derecho a elegir Notario. Un Notario que te escuche, te acompañe. Tu historia, nuestra firma ❤️ . #ParejaDeHecho

Diferencias fiscales según la comunidad autónoma

La desigualdad fiscal es otro de los puntos críticos. Por ejemplo, comunidades como Madrid, Comunidad Valenciana, Asturias, Canarias o Andalucía reconocen a las parejas de hecho los mismos beneficios fiscales que a los cónyuges en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Sin embargo, en otras como Ceuta y Melilla, no existe ningún tipo de bonificación, lo que puede suponer un coste económico muy elevado si uno de los miembros de la pareja fallece.