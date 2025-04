Aviso importante de Hacienda: esto es lo que tienes que hacer para no perder el Ingreso Mínimo Vital

Los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) deben prestar especial atención a sus obligaciones fiscales. Aunque esta ayuda está exenta de tributación en la mayoría de los casos, es obligatorio presentar la declaración de la renta todos los años. No cumplir con este requisito puede conllevar la suspensión o retirada de la prestación, aunque no se tengan otros ingresos o no haya que pagar impuestos. Así lo recuerda tanto la Agencia Tributaria como la Seguridad Social.

¿Por qué hay que presentar la declaración aunque no se paguen impuestos?

El motivo principal es que la Seguridad Social utiliza la información fiscal para comprobar si los beneficiarios siguen cumpliendo los requisitos del IMV. Esta revisión se hace anualmente, una vez cerrado el ejercicio fiscal. Si no se presenta la declaración, la Administración no puede verificar la situación económica de la unidad familiar, lo que se interpreta como una falta de colaboración. Como consecuencia, se puede suspender o cancelar el pago del IMV.

Un punto de atención para la confección de la Declaración de la Renta en Alicante. / Jose Navarro

Además, este trámite es obligatorio incluso cuando el beneficiario no tiene otros ingresos. Presentar la declaración no implica necesariamente pagar impuestos, pero sí es un paso fundamental para mantener la ayuda.

¿Cuándo hay que declarar ingresos adicionales?

Según la normativa vigente, el IMV está exento de tributar hasta un límite de 12.600 euros anuales, que corresponde a 1,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Sin embargo, si el beneficiario ha recibido otras ayudas sociales —como la renta mínima de inserción, rentas garantizadas autonómicas o ayudas de emergencia de ayuntamientos— y la suma total supera ese umbral, deberá declarar el exceso como rendimientos del trabajo.

Por ejemplo, si una persona recibe 13.848 euros en total por diferentes ayudas, 1.248 euros deberán incluirse en la declaración como ingresos sujetos. Esta información aparece ya pre-rellenada en el borrador de la Renta WEB, por lo que solo es necesario revisar y confirmar.

¿Qué pasa si no se presenta la declaración?

La consecuencia directa de no presentar la declaración es que la Seguridad Social puede considerar que el ciudadano no colabora con la revisión anual de requisitos, y por tanto, se puede perder el derecho al cobro del IMV. En muchos casos, esta ayuda representa la única fuente de ingresos para personas en situación de vulnerabilidad, por lo que no presentar la declaración puede dejar sin recursos a muchas familias.

Además, si posteriormente se detecta que hubo obligación de declarar ingresos adicionales, se pueden exigir devoluciones e incluso imponer sanciones. Por tanto, es esencial cumplir este trámite incluso si no hay ninguna cantidad a pagar ni a devolver.

Cómo presentar correctamente la declaración si cobras el IMV

La presentación es sencilla. La Agencia Tributaria ha habilitado el servicio Renta DIRECTA, que permite confirmar fácilmente el borrador que ofrece Renta WEB. El IMV aparece ya desglosado por miembros de la unidad de convivencia, y si hay exceso respecto al límite de los 12.600 euros, también se incluye automáticamente en las casillas correspondientes.

Para beneficiarios con hijos menores, se recomienda presentar la declaración de forma conjunta. Si los progenitores no están casados, uno de ellos puede presentarla junto con los hijos, mientras que el otro debe hacerlo de forma individual. En ningún caso se puede sustituir la obligación de declarar simplemente con aparecer como descendiente en la declaración del padre o la madre.