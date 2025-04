¿Te han despedido de tu trabajo por uno de los siguientes motivos? Demanda a la empresa

No podrán despedirte de tu trabajo simplemente por llegar tarde un día a tu puesto. Ni por faltar un día tampoco. Estos son solo algunos de los ejemplos que expone el usuario de TikTok JuanmaLorente_Laborista, con una cuenta en la red social cercana al medio millón de seguidores, para justificar motivos por los que no se puede despedir a un empleado.

El abogado desarrolla en un vídeo publicado en su perfil que tampoco podrán despedirte por "cometer un error gravísimo en tu trabajo si pasan dos meses desde que la empresa lo sabe".

Entre otros motivos, justifica que "tampoco te pueden despedir si ese error gravísimo lo has cometido pero cometiendo errores que no son los de tu categoría", "ni tampoco por cogerte muchas bajas" ya que "tú no te coges las bajas, las bajas las da el médico".

"Por supuesto, jamás te podrán despedir por pedir un permiso retribuido ni por querer reducir la jornada para conciliar la vida laboral con la familiar, por reclamar tus derechos o por pedir un permiso retribuido", añade el abogado laboralista.

¿Realmente no pueden?

Tal y como indica el usuario, la realidad es que sí que pueden despedirte por ello. Sin embargo, si lo hacen deberán o pagarte una indemnización o reincorporarte a la empresa. "Si te han despedido por alguna de estas razones, demanda porque seguramente vayas a ganar el juicio", termina por destacar en el TikTok.