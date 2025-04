“Mucho trabajo y poco dinero”: la realidad de muchos autónomos atrapados por la competencia

Cada vez más autónomos en España aseguran vivir una paradoja difícil de sostener: tienen más trabajo que nunca, pero ganan menos. Las jornadas se alargan, los encargos se acumulan, pero los ingresos no crecen al mismo ritmo. ¿El motivo? Muchos señalan la imposibilidad de subir precios debido a una competencia feroz y, en algunos casos, desleal.

Y es que aunque los precios del mercado los marca la oferta y la demanda, la realidad es más compleja cuando se trata de los autónomos. La entrada masiva de profesionales con menos preparación o informalidad hace que los precios se hundan.

“No puedo subir precios porque la competencia cobra la mitad”

Este es un argumento que repiten muchos autónomos. Aunque su experiencia y calidad de servicio es alta, se ven obligados a mantener precios bajos para no perder clientes frente a otras ofertas mucho más baratas.

El problema es que esas ofertas más económicas muchas veces provienen de personas que no están dadas de alta, no tributan o no cuentan con la formación necesaria.

En estos casos, los profesionales que cumplen con sus obligaciones fiscales y legales se ven atrapados: cobrar lo justo les deja fuera del mercado, y bajar precios los deja sin margen para vivir.

Una ecuación insostenible: más horas, menos beneficio

Cada vez es más común que los trabajadores por cuenta propia encadenen jornadas de más de 10 horas diarias y trabajen fines de semana para poder cubrir gastos fijos. Sin embargo, el beneficio neto apenas crece, y en muchos casos ni siquiera se llega a fin de mes con tranquilidad.

Este fenómeno afecta especialmente a sectores donde no hay tarifas mínimas establecidas, y donde los clientes optan por el precio más bajo sin tener en cuenta la calidad o la legalidad del servicio. Esto está llevando a una situación preocupante: trabajar más ya no significa necesariamente ganar más.

¿Hay solución? Lo que piden los autónomos

Los colectivos de autónomos llevan tiempo alertando de esta situación. Algunas de las propuestas que han trasladado a la administración son:

Mayor control de la economía sumergida , que compite sin asumir costes legales ni fiscales.

, que compite sin asumir costes legales ni fiscales. Campañas de concienciación para que los consumidores valoren la profesionalidad y la legalidad.

para que los consumidores valoren la profesionalidad y la legalidad. Revisión de tarifas mínimas en algunos sectores sensibles, especialmente aquellos con riesgo profesional.

en algunos sectores sensibles, especialmente aquellos con riesgo profesional. Formación y regulación específica para ciertos oficios que actualmente cualquiera puede ejercer sin requisitos.

Mientras tanto, el panorama no cambia. Muchos profesionales siguen asumiendo más carga de trabajo a precios bajos, con un desgaste físico, emocional y económico cada vez mayor.

El mercado es libre, sí. Pero cuando la presión de la competencia lleva a ofrecer servicios por debajo del coste, la libertad se convierte en una trampa para quienes quieren hacer las cosas bien. Los autónomos más preparados y cumplidores acaban trabajando más horas para ganar lo justo, mientras que otros operan sin regulación ni garantías.

La situación deja claro que no basta con tener trabajo. Si no se puede poner precio justo al servicio, el esfuerzo no compensa.