¿Cobras en negro? Estas son las multas de Hacienda: hasta el 150% de lo no declarado.

La Agencia Tributaria ha reforzado su vigilancia sobre los ingresos no declarados, conocidos como “dinero negro” o “dinero B”. Desde pagos en efectivo por trabajos esporádicos hasta sueldos fuera de nómina, cualquier cantidad que no se incluya en la declaración de la renta puede derivar en sanciones económicas importantes, e incluso en consecuencias penales.

El uso de sistemas informáticos avanzados y el cruce de datos bancarios, laborales y fiscales ha convertido en una práctica cada vez más arriesgada cobrar sin declarar. Aunque muchas veces se normalizan los pagos “en sobre” o en efectivo, la realidad es que Hacienda puede imponer multas de hasta el 150% del importe no declarado.

¿Qué considera Hacienda como infracción y cómo sanciona?

La Ley General Tributaria distingue entre distintos niveles de gravedad a la hora de sancionar ingresos ocultos:

Infracción leve: un olvido puede salir caro

Si no se declaran ciertos ingresos por despiste, pero no hay intención de ocultarlos (por ejemplo, un ingreso puntual sin factura), la multa suele ser del 50% de lo dejado de ingresar.

Infracción grave: ocultación deliberada

Cuando hay intención clara de esconder los ingresos —como pagar o cobrar parte del salario en efectivo sin declararlo, usar facturas falsas o no reflejar trabajos esporádicos— la sanción puede alcanzar entre el 50% y el 100% del importe defraudado.

Infracción muy grave: fraude organizado o repetido

En casos de fraude sofisticado (uso de sociedades pantalla, entramados opacos, ingresos elevados ocultos durante varios años), la sanción puede llegar al 150% del IRPF no ingresado. En los casos más extremos, se pueden derivar consecuencias penales.

Las consecuencias no acaban en la multa

Quien cobra en negro no solo se expone a una sanción económica. También puede enfrentarse a:

Intereses de demora : se aplican desde el momento en que se debió declarar el ingreso hasta la fecha de pago.

: se aplican desde el momento en que se debió declarar el ingreso hasta la fecha de pago. Inspecciones fiscales más exhaustivas en los años siguientes.

más exhaustivas en los años siguientes. Embargos de cuentas o bienes , si la deuda no se paga.

, si la deuda no se paga. Delito fiscal, si se supera el umbral de 120.000 euros defraudados en un mismo ejercicio, con penas de prisión de hasta 5 años.

¿Y si quiero regularizar mi situación?

Si has cobrado ingresos en efectivo y no los has declarado, es posible corregir la situación presentando una declaración complementaria. Pero hay que actuar antes de que Hacienda inicie una inspección o envíe un requerimiento.

¿Qué implica regularizar voluntariamente?

Presentar una declaración complementaria del año afectado.

Pagar la cantidad de IRPF correspondiente.

Asumir los intereses de demora.

En algunos casos, se aplica un recargo reducido, pero se evita la sanción proporcional.

Importante: solo se pueden regularizar ingresos legales. Si el dinero proviene de actividades ilícitas, regularizar no exime de responsabilidad penal.