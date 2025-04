¿Te saldrá a pagar en la renta 2024? Este error en tu nómina podría costarte caro.

Si no tienes bien ajustadas las retenciones de IRPF en tu nómina, podrías enfrentarte a una desagradable sorpresa cuando llegue la campaña de la renta 2024. Aunque en principio parece que todo está bajo control, un error en las retenciones mensuales puede hacer que tengas que pagar más a Hacienda, en lugar de recibir una devolución. En este artículo, te explicamos cómo calcular tus retenciones de forma adecuada para evitar estos sustos y cómo actuar si ya es tarde para ajustarlas.

¿Por qué las retenciones pueden jugarte una mala pasada?

El IRPF que se te descuenta cada mes no es fijo ni universal. Depende de una serie de factores como tu salario, tu situación personal y familiar, o incluso el tipo de contrato que tengas. Si tu empresa no ajusta bien las retenciones a tu situación, podrías encontrarte con una deuda con Hacienda al presentar la declaración de la renta. Esto es especialmente importante en situaciones como los contratos temporales, el pluriempleo o si has cambiado de trabajo durante el año.

Las tablas de IRPF y cómo afectan tu nómina

El porcentaje que te retienen varía según tu salario y otros factores. Las retenciones del IRPF son progresivas, lo que significa que, cuanto más ganes, más pagarás. A continuación, te mostramos las tablas de IRPF que aplican en 2024:

Desde 0 hasta 12.450 euros: retención del 19%.

retención del 19%. Desde 12.450 hasta 20.199 euros: retención del 24%.

retención del 24%. Desde 20.200 hasta 35.199 euros: retención del 30%.

retención del 30%. Desde 35.200 hasta 59.999 euros: retención del 37%.

retención del 37%. Desde 60.000 hasta 299.999 euros: retención del 45%.

retención del 45%. Más de 300.000 euros: retención del 47%.

Es importante recordar que estas son las tablas de la parte estatal del IRPF. Las comunidades autónomas también pueden tener tramos adicionales que afectan el cálculo final.

¿Cómo saber si te están reteniendo correctamente?

Aunque parece sencillo, calcular las retenciones de IRPF no siempre lo es. Si tienes un contrato temporal o trabajas en varios empleos, es probable que te retengan menos de lo necesario. Esto puede ocurrir porque, en estos casos, las empresas solo calculan la retención en base a tu salario en ese puesto de trabajo, no teniendo en cuenta lo que ya has ganado en el otro empleo.

El error puede ser pequeño en su momento, pero cuando llegue la declaración de la renta, podrías encontrarte con una factura de impuestos mucho mayor de lo esperado.

Casos especiales: pluriempleo y cambios de trabajo

Si tienes más de un trabajo o cambiaste de empleo durante el año, lo más probable es que la retención de tu segundo trabajo no sea suficiente para cubrir lo que deberías pagar en total. Esto se debe a que cada empresa calcula la retención en base a tu salario mensual en ese puesto, sin sumar el total de tus ingresos. Como resultado, podría ser que la retención aplicada a tus sueldos sea insuficiente.

¿Cómo evitar sorpresas con Hacienda?

La solución está en calcular las retenciones de forma adecuada durante todo el año. Si ya has notado que el porcentaje que te están aplicando es bajo, puedes pedir a tu empresa que aumente la retención mensual. De esta forma, evitarás el "palo" al final del año.

Además, para hacer este cálculo, puedes utilizar el simulador de IRPF disponible en la web de la Agencia Tributaria. Introduciendo tus datos, podrás saber cuánto debería retenerte, y si es necesario, ajustar la cantidad de manera anticipada.

¿Debes ajustar tus retenciones?

Aunque desde el punto de vista financiero podría ser mejor no ajustar demasiado las retenciones y aprovechar ese dinero durante el año, la tranquilidad de no tener que enfrentarte a una gran deuda con Hacienda es algo que muchos prefieren. Si ajustas las retenciones de manera correcta, puedes evitar tener que hacer pagos al presentar la declaración de la renta.

¿Cómo saber si tus retenciones están bien calculadas?

Lo más sencillo es utilizar el simulador de Hacienda, que te permitirá comprobar cómo quedará tu declaración de la renta dependiendo de las retenciones aplicadas en tu nómina. Este simulador es muy útil para asegurarte de que estás en el camino correcto y evitar sorpresas a final de año.