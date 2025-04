Nunca firmes un despido sin antes fijarte en estos detalles

En España, la situación laboral atraviesa un momento complejo. A pesar de la recuperación económica de los últimos años, los despidos se han incrementado notablemente. Según las estadísticas de la Seguridad Social, en 2024 se registraron más de 1 millón de bajas por despido, una cifra récord desde la crisis financiera, con un 93% de los afectados siendo trabajadores con contrato indefinido.

Este fenómeno refleja una tendencia preocupante: las empresas, aunque obligadas a contratar de forma indefinida, recurren al despido como herramienta de ajuste. Esto ha generado incertidumbre en los trabajadores respecto a sus derechos y procedimientos a seguir en caso de despido.

Juanma Lorente es un abogado laboralista que da consejos sobre finanzas personales en sus redes sociales, donde cuenta con más de 400.000 seguidores. Dentro del marco de los despidos, recalca que "uno de los errores más comunes es firmar documentos sin comprender su contenido" y que es fundamental que, si no estás seguro de lo que estás firmando, lo hagas como "no conforme". Esto te permitirá impugnar el despido posteriormente si consideras que no es procedente.

El despido disciplinario y la indemnización

En caso de un despido disciplinario, la ley establece que no tienes derecho a indemnización. Sin embargo, si impugnas el despido y un juez lo declara improcedente, tendrás derecho a una indemnización de 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades. Este límite fue ratificado por el Tribunal Supremo en diciembre de 2024, que consideró que la indemnización actual es adecuada y cumple con los estándares internacionales.

De todas maneras, Juanma Lorente pone el foco en la importancia de "tranquilizarse y no firmar o firmar como "no conforme", puesto que "la empresa, entre los papeles del despido te puede colar una baja voluntaria o un acuerdo por menos de lo que te pertenece". Es crucial analizar todos y cada uno de los puntos de los documentos que vas a firmar.

Nueva legislación que favorece al trabajador

La reciente entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, ha introducido cambios significativos en el Estatuto de los Trabajadores. Ahora, el trabajador puede solicitar la extinción de su contrato con derecho a indemnización y acceso al desempleo en casos de impagos repetidos o retrasos salariales.

Se consideran causas justificadas el impago de tres mensualidades en un año, aunque no sean consecutivas, y los retrasos superiores a quince días en el pago, si se repiten durante seis meses repartidos en un período de doce meses.

¿Cómo solicitar el paro?

Una vez que te han despedido, tienes derecho a solicitar la prestación por desempleo. Debes hacerlo dentro de los 15 días siguientes al despido. Puedes solicitar cita previa en el SEPE a través de su página web oficial. Es importante que te inscribas como demandante de empleo antes de solicitar la prestación.