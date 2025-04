Un abogado cuestiona la reducción de la jornada laboral: "No estamos arreglando nada"

En España, la jornada laboral media se sitúa en torno a las 37,5 horas semanales, según datos del Ministerio de Trabajo. Este promedio es el resultado de una estructura empresarial caracterizada por la predominancia de las pequeñas y medianas empresas (pymes), que representan aproximadamente el 85% del tejido empresarial del país.

Ignacio de la Calzada González, más conocido como @un_tio_legal en sus redes sociales, es un abogado laboralista que da consejos sobre finanzas personales en sus redes sociales, donde cuenta con más de 600.000 seguidores. En un reciente episodio de La Fórmula del Éxito, podcast de Uri Sabat, Ignacio habla de los perjuicios de la reducción de la jornada de los empleados, sobre todo de los de las pequeñas empresas.

Impacto de la reducción de jornada en la productividad

La propuesta de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin una disminución proporcional en los salarios ha generado preocupación entre los empresarios. Según la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), esta medida podría tener un coste directo de 11.800 millones de euros en las pymes, debido a la pérdida de horas de trabajo y la necesidad de contratar personal adicional o pagar horas extra para mantener la producción.

Además, se estima que la reducción de jornada podría afectar a más de 8,8 millones de trabajadores asalariados en España.

Consecuencias económicas: precios y competitividad

La reducción de la jornada laboral sin una disminución en los salarios implica un aumento en los costes laborales por empleado. Este incremento puede trasladarse al precio final de los productos y servicios, afectando la competitividad de las pymes en el mercado.

En sectores como la hostelería y el comercio, donde la jornada laboral suele superar las 37,5 horas semanales, la implementación de esta medida podría resultar especialmente complicada.

Como bien afirma Ignacio, en estos casos el empresario se hace preguntas como las de "¿cuánto tiempo de producción tengo?, ¿cuánto me cuesta producir algo?, o ¿cuánto vendo?". Dentro de este contexto, es difícil que las cuentas posteriores a esas cuestiones concluyan en positivo.

Medidas de apoyo y perspectivas futuras

Ante estos desafíos, el Ministerio de Trabajo ha propuesto el programa Pyme 375, dirigido a las pequeñas empresas con menos de 10 trabajadores. Este plan incluye bonificaciones por nuevas contrataciones indefinidas, así como acompañamiento, asesoramiento y formación para facilitar la transición hacia la reducción de jornada.

Sin embargo, la implementación de esta medida aún enfrenta obstáculos legislativos y requiere un consenso entre las partes involucradas.

Ignacio de la Calzada afirma no ver "ningún avance" por el momento, debido a la subida en paralelo de los sueldos y los costes de los productos finales. "Sube el sueldo y suben los precios, estamos en lo mismo. Un día cobraremos 3.000 euros y será el salario mínimo porque un café valdrá 10 euros", reflexiona el letrado, quien se cuestiona si hemos avanzado, a lo que él mismo responde: "No, estamos subiendo las cosas pero no arreglamos nada".