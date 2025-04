¿Es obligatorio hacer todo lo que te manda tu jefe? Esto es lo que dice la ley en España

🚨 "¿Te pueden obligar a hacer tareas que no son tuyas en el trabajo?" 🚨 💬 Un seguidor me contó que trabaja de camarero y, de la noche a la mañana, su jefe le pidió que limpiara la cocina porque la persona encargada dejó de ir. 👉 Y claro… me preguntó: ¿puedo negarme a hacerlo? 🔍 En España, existe el poder de dirección: tu jefe puede organizar quién hace qué… pero con límites. 🛑 Puedes negarte si: 1️⃣ Son horas extra no obligatorias (salvo fuerza mayor, tipo: ¡se inundó el bar!). 2️⃣ Pone en riesgo tu salud o seguridad. 3️⃣ Es ilegal. ¡Y ahí sí, toca avisar a Inspección de Trabajo o incluso a la policía! 🚨 ✅ Si crees que una tarea no es tu función y afecta tu dignidad, puedes reclamarlo legalmente. Pero de primeras… ¡hay que cumplir! (y luego reclamar si toca). ⚖️ ¿Te ha pasado algo parecido? ¿Te han pedido algo fuera de tu rol? Cuéntamelo 👇 📲 Y si quieres conocer más sobre tus derechos laborales… ¡sígueme!