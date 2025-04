¿Debería ser opcional la cotización por desempleo? Este es el debate que presenta un abogado

En un reciente vídeo viral en TikTok, el abogado laboralista y creador de contenido José Ramón López (@tu_blog_fiscal) plantea una cuestión que ha generado debate: ¿debería ser opcional la cotización por desempleo? Con una exposición clara y ejemplos prácticos, López invita a reflexionar sobre un sistema que podría no ser práctico para todos los trabajadores.

La propuesta: cotizar o no cotizar

El joven letrado sugiere que los trabajadores puedan decidir si desean o no, cotizar por desempleo. En caso de optar por no hacerlo, la parte correspondiente de la cotización se sumaría al salario neto mensual. Actualmente, un trabajador paga un 1,60% de su sueldo bruto en concepto de desempleo, mientras que la empresa aporta un 6,70%. Esto implica que, si el trabajador decide no cotizar, podría recibir un 8,30% más en su nómina.

Un ejemplo práctico

Imaginemos un sueldo bruto anual de 25.000 euros. El 8,30% de esa cantidad se traduce en 2.075 euros. Si el trabajador opta por no cotizar por desempleo, recibiría esos 2.075 euros adicionales al año. Es importante destacar que la empresa no ahorraría dinero, ya que la parte que actualmente paga por desempleo, se transferiría al trabajador.

¿Una medida justa?

López argumenta que, "aunque la cotización por desempleo es una herramienta valiosa para quienes realmente la necesitan, no todos los trabajadores la utilizan". Algunos, como el propio padre del creador de contenido, han trabajado toda su vida sin haber cobrado nunca el paro. Por lo tanto, permitir que cada individuo decida si desea cotizar o no, podría ser una forma de adaptar el sistema a las necesidades reales de los trabajadores.

¿Es viable esta propuesta?

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha sugerido en ocasiones, que parte de las cotizaciones por desempleo podrían destinarse a financiar las pensiones, dada la situación de déficit que enfrenta este sistema. Sin embargo, la propuesta de hacer opcional la cotización por desempleo es una novedad que requeriría una profunda reforma legislativa y un consenso entre los diferentes actores sociales y políticos.

Dentro de este marco, la AIReF destaca que “una anomalía de nuestro sistema de cotizaciones sociales es el sesgo a favor de las cotizaciones por desempleo. De los casi 36 puntos de cotización, casi 8 puntos se destinan a las prestaciones de desempleo. Esto implica que la parte contributiva de las prestaciones pagadas por el SEPE esté siempre en superávit, incluso en los momentos de la crisis con mayor nivel de paro.”