¿Te han cambiado el horario en el trabajo? Esto podría darte derecho a irte con indemnización y paro

Un cambio en el horario laboral puede convertirse en una oportunidad legal para abandonar tu empleo con derechos adquiridos. Así lo explica el abogado laboralista Juanma Lorente (@juanmalorentelaboralista) a través de un vídeo en sus redes sociales, donde expone esta posibilidad amparada en la legislación española.

“Que te cambien el horario de tu empresa es una faena, pero también una oportunidad”, comienza diciendo en su vídeo, que ya acumula miles de visualizaciones. Lorente recuerda que muchos trabajadores quieren dejar su empleo, pero temen hacerlo sin indemnización ni acceso al paro. Lo que no todos saben es que hay situaciones concretas en las que sí es posible conseguirlo.

¿Cuándo este cambio es una modificación sustancial?

Según el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, un cambio significativo en el horario puede considerarse una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Esto incluye, por ejemplo, que te cambien la hora de entrada o salida habitual en más de una hora, lo que puede afectar notablemente a la conciliación familiar o la vida personal del trabajador.

¿Qué puedes hacer en ese caso?

Si la empresa te comunica un cambio sustancial en el horario y tú no estás de acuerdo, puedes optar por rescindir el contrato de forma voluntaria, pero con derecho a:

Indemnización de 20 días por año trabajado , con un tope de 9 mensualidades .

, con un tope de . Acceso a la prestación por desempleo (paro), si cumples los requisitos generales para cobrarlo.

“Si estás deseando dejar tu trabajo pero no quieres marcharte sin nada, este tipo de modificación puede ser la vía”, señala el abogado en su intervención.

¿Cómo se formaliza este proceso?

La empresa debe notificar el cambio por escrito, al menos con 15 días de antelación. Si no estás de acuerdo:

Tienes un plazo de 20 días hábiles desde la notificación para reclamar.

desde la notificación para reclamar. Puedes acudir a la vía judicial, aunque la rescisión indemnizada se puede acordar también directamente si ambas partes aceptan.

No todos los cambios valen

Es importante recalcar que no todos los cambios de horario se consideran sustanciales. Si el cambio es puntual, dentro del mismo turno, o no altera de forma significativa tus condiciones, no se aplicaría esta posibilidad. Tampoco se aplica si ya existía flexibilidad horaria pactada en contrato o convenio.

Por eso, se recomienda consultar con un abogado laboralista que estudie el caso concreto antes de tomar decisiones precipitadas. Cada vez más trabajadores acuden a expertos en derecho laboral buscando salidas legales a situaciones laborales incómodas o insostenibles. Y el cambio de horario, según recuerda Lorente, puede ser una de ellas si se gestiona correctamente.