Guardar mucho dinero en casa puede traerte problemas con Hacienda: lo que debes saber

Guardar dinero en casa es bastante habitual. Muchas personas lo hacen por comodidad, para disponer de efectivo en caso de emergencia o simplemente como una forma de ahorro. No es ilegal, ni está prohibido. Sin embargo, esta decisión, que a simple vista parece inofensiva, puede acarrear serias consecuencias fiscales si no se tiene en cuenta la normativa vigente. Especialmente si la cantidad que se guarda en metálico supera ciertos límites.

La Agencia Tributaria, cada vez más atenta a los movimientos económicos irregulares, puede abrir investigaciones si detecta que un ciudadano guarda una gran cantidad de dinero en casa, especialmente cuando hay incoherencias entre lo declarado en la Renta y el nivel de vida que se demuestra. Si en una inspección se descubre una cantidad considerable de efectivo sin justificar, puede considerarse una ganancia patrimonial no declarada, lo que implica el pago de impuestos y posibles sanciones de hasta el 50% del importe no justificado.

Guardar dinero en casa: ¿legal o ilegal?

Lo primero que hay que dejar claro es que guardar dinero en casa no es ilegal. Cualquier persona puede hacerlo, siempre que la procedencia de ese dinero sea lícita y esté debidamente justificada. El problema comienza cuando la cantidad es significativa y no se puede demostrar de dónde ha salido. El Banco de España recomienda que el dinero en efectivo en el hogar no supere el equivalente a los gastos personales o familiares de entre seis y doce meses, tanto por seguridad como por razones económicas.

El efectivo en casa no está protegido ante robos, incendios u otros siniestros, y los seguros del hogar no suelen cubrir el dinero en metálico. Además, con el paso del tiempo, el dinero pierde valor debido a la inflación. Según datos del IPC, en la última década el dinero ha perdido un 18,1% de su poder adquisitivo, por lo que tener grandes cantidades guardadas en casa puede suponer una pérdida económica significativa.

¿Cuánto dinero puedo tener en casa sin que Hacienda me investigue?

Aunque no existe un límite oficial que indique cuánto dinero se puede tener en casa, a partir de los 3.000 euros en metálico, Hacienda puede empezar a sospechar si no se puede justificar la procedencia del mismo. Según el artículo 93 de la Ley General Tributaria, tanto el Banco de España como las entidades financieras deben notificar a la Agencia Tributaria cualquier movimiento o retirada de efectivo que supere esa cantidad.

Esto significa que si un ciudadano saca, por ejemplo, 4.000 euros de su cuenta bancaria y decide guardarlos en casa, Hacienda podría solicitar una explicación. Si el movimiento está justificado (como el pago de una reforma, una compra o un viaje), no debería haber problema. Pero si no se puede justificar de forma clara y documentada, podrían considerarse fondos ocultos, lo que implica una posible sanción e incluso la obligación de pagar impuestos por ese importe como si fuera un ingreso no declarado.

¿Qué tipo de dinero hay que declarar a Hacienda?

En lo referente al efectivo, es fundamental diferenciar dos situaciones. Por un lado, el dinero que sacas de tu cuenta bancaria. En este caso, existe un rastro documental y, salvo que se realicen extracciones masivas y frecuentes sin justificar, no suele haber problemas. Por otro lado, está el dinero que cobras directamente en efectivo, sin pasar por ninguna cuenta. Aquí es donde Hacienda pone más atención.

Ejemplos comunes son las ventas de segunda mano, cobros por trabajos puntuales o regalos económicos entre particulares. Si estas cantidades no se declaran, podrían considerarse ingresos no justificados. En el caso de las ventas ocasionales, por ejemplo, en plataformas de segunda mano, la recomendación es declarar los beneficios si superan los 1.000 euros anuales o si se realizan de forma habitual.

Riesgos de tener grandes cantidades de efectivo en casa

Además de los riesgos fiscales, hay otras razones por las que no se recomienda guardar mucho dinero en casa. La seguridad es la más evidente: una cantidad elevada de dinero en metálico puede ser robada o destruirse en un accidente doméstico. Como se mencionó anteriormente, los seguros no suelen hacerse responsables de grandes sumas de efectivo guardadas sin declarar.

Guardar dinero en casa puede ser una opción, pero tiene sus riesgos, como el deterioro o la pérdida por robo o daños. Si acumulas grandes cantidades de dinero en efectivo debes saber que aunque ciertos ingresos estén más fichados que otros… ¡Es una auténtica lotería! En tiempos de pandemia lo ví más claro que nunca mientras trabajaba para el banco. Muchas personas ayudaban económicamente a sus familiares y algunos les pedían explicaciones por unos miseros 200-300€ a la semana. Tanto la cantidad como la periodicidad de los ingresos (ya sea efectivo o no) puede hacer que salten las alarmas. Asegúrate siempre de poder justificarlo. El dinero en efectivo es libertad.

¿Qué pasa si Hacienda descubre que tengo dinero en casa sin justificar?

En caso de inspección, si Hacienda descubre dinero en efectivo que no ha sido declarado ni puede justificarse, puede considerarlo una ganancia patrimonial no justificada. Esto implicaría tener que tributar por esa cantidad, más recargos e intereses. Además, se aplicaría una sanción económica, que podría alcanzar hasta el 50% del importe detectado.

Por eso, si tienes efectivo en casa, lo más sensato es conservar siempre documentación que acredite su origen: recibos, contratos, justificantes bancarios, etc. Y en caso de duda, consultar con un asesor fiscal para evitar problemas legales innecesarios.