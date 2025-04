Ley de Segunda Oportunidad: estos son los requisitos necesarios para borrar las deudas

¿Te imaginas poder cancelar todas tus deudas sin tener que pagarlas completamente? Aunque suene imposible, en España existe una vía legal para lograrlo. Se trata de la Ley de la Segunda Oportunidad, una normativa aprobada en 2015 que permite a particulares y autónomos liberarse de sus deudas cuando no pueden afrontarlas, siempre que se cumplan ciertos requisitos.

Según explica el experto en derecho del canal de TikTok LawTips, esta ley permite cancelar todas tus deudas pagando solo lo que realmente puedes mediante un plan de pagos. Además, se aplica a empresarios, autónomos, pensionistas e incluso familias enteras que han logrado empezar de cero.

¿Qué es la Ley de la Segunda Oportunidad?

La Ley de la Segunda Oportunidad es una normativa pensada para ayudar a personas físicas, tanto asalariadas como desempleadas o autónomas, que están atrapadas en un bucle de deudas impagables. El objetivo de esta ley es claro: ofrecer una salida digna a quienes, por causas justificadas, no pueden pagar sus deudas, evitando su exclusión financiera y social. Lo más destacado es que permite conservar la vivienda habitual, así como los bienes esenciales para vivir y trabajar.

Esta ley no borra las deudas automáticamente, pero sí crea un proceso judicial y extrajudicial mediante el cual el deudor puede reestructurar su deuda o, en los casos más graves, solicitar su exoneración total. Es decir, tras demostrar que no puede pagar, se le perdona la deuda que no pueda asumir, dándole así una "segunda oportunidad" para volver a empezar.

¿Quién puede acogerse a esta ley?

Una de las ventajas más importantes de esta normativa es que aplica a cualquier persona, sin importar su edad, situación laboral o nivel de ingresos. Puedes acogerte tanto si estás trabajando como si no. No obstante, hay ciertos requisitos fundamentales que debes cumplir para poder beneficiarte de esta exoneración:

Ser deudor de buena fe : es decir, no haber actuado con mala intención ni haber ocultado bienes.

: es decir, ni haber ocultado bienes. No haber sido condenado por delitos económicos , contra Hacienda o contra la Seguridad Social.

, contra Hacienda o contra la Seguridad Social. No haber utilizado esta ley en los últimos 10 años .

. Las deudas no deben superar los 5 millones de euros .

. Demostrar que no puedes pagar las deudas con tu patrimonio actual.

¿Qué tipo de deudas se pueden perdonar?

La Ley de la Segunda Oportunidad permite la cancelación de casi todo tipo de deudas. Esto incluye:

Hipotecas y préstamos personales .

. Tarjetas de crédito y créditos rápidos .

. Facturas impagadas y deudas con proveedores .

. Deudas con Hacienda (hasta 10.000 euros).

(hasta 10.000 euros). Deudas con la Seguridad Social (hasta 10.000 euros).

¿Cómo funciona el proceso?

El procedimiento comienza con una solicitud de acogida a la ley. Se puede iniciar de forma extrajudicial (intentando un acuerdo con los acreedores) o directamente por vía judicial si no hay acuerdo. En muchos casos, el juez dicta un plan de pagos adaptado a las posibilidades reales del deudor. Tras cumplir este plan durante un tiempo, si el deudor sigue sin capacidad de pago, se concede la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI), es decir, el perdón total de la deuda restante.

Lo mejor de todo es que esta ley te elimina de los registros de morosos como ASNEF o RAI, lo que permite rehacer tu vida financiera, volver a pedir créditos, alquilar una vivienda o incluso emprender de nuevo.