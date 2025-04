Listado de teléfonos en Alicante para hacer la declaración de la renta por vía telefónica

En plena campaña de la renta muchos contribuyentes en Alicante buscan formas más cómodas de presentar su declaración. Una de las opciones más utilizadas es la declaración por teléfono, un servicio que la Agencia Tributaria ha reforzado en los últimos años para facilitar el cumplimiento fiscal, especialmente a quienes tienen dificultades para desplazarse o prefieren evitar las gestiones presenciales.

Si resides en Alicante y deseas confeccionar tu declaración por vía telefónica, es importante conocer qué teléfonos están disponibles, cómo pedir cita previa y qué documentación debes tener lista.

¿Desde cuándo se puede solicitar la cita para la declaración por teléfono?

La Agencia Tributaria permite solicitar cita previa para la atención telefónica desde el 29 de abril de 2025, y el plazo de atención se extiende hasta el 27 de junio. Este servicio está disponible para todos los contribuyentes que no presenten casos especialmente complejos, y se puede solicitar por varias vías: por internet, por app y, por supuesto, por teléfono.

Los canales disponibles son:

Teléfono automático :

: 91 535 73 26

901 12 12 24

Teléfono con atención personal (de lunes a viernes, de 9:00 a 19:00 h):

(de lunes a viernes, de 9:00 a 19:00 h): 91 553 00 71

901 22 33 44

Ten en cuenta que no es un teléfono provincial exclusivo de Alicante, ya que todos los contribuyentes de España deben solicitar su cita a través de estos números generales habilitados por la Agencia Tributaria. Una vez concedida la cita, la llamada para confeccionar la declaración la realizará la propia Agencia desde el número 810 52 00 52.

Teléfono desde el que te llamarán para hacerte la declaración

Una vez hayas reservado tu cita previa, la Agencia Tributaria te llamará desde el número oficial:

810 520 052

Este número no admite llamadas entrantes. Es importante que lo tengas identificado para que no lo rechaces ni lo confundas con spam. Si no estás disponible en el momento acordado, la Agencia puede considerar la cita como anulada, y tendrías que volver a solicitarla.

Cómo solicitar la cita paso a paso

Desde Internet, accediendo a la web de la Agencia Tributaria (www.agenciatributaria.es) con NIF/NIE, Cl@ve PIN, certificado digital o con tu número de referencia. Desde la App "Agencia Tributaria", disponible para dispositivos iOS y Android. Llamando a los teléfonos oficiales (91 535 73 26 / 901 12 12 24 o 91 553 00 71 / 901 22 33 44).

Recuerda que si necesitas anular tu cita, puedes hacerlo por las mismas vías, y deberás hacerlo con al menos 24 horas de antelación para evitar problemas.

¿Qué documentación debes tener preparada?

Para poder realizar tu declaración por teléfono, la Agencia Tributaria recomienda tener listos todos los datos y documentos fiscales, ya que la llamada será grabada y debe estar presente el titular (o titulares) de la declaración. Entre la documentación necesaria, destacan:

DNI original del titular y fotocopia del resto de declarantes.

y fotocopia del resto de declarantes. Número IBAN de la cuenta bancaria donde quieras que se haga el ingreso o el cobro.

de la cuenta bancaria donde quieras que se haga el ingreso o el cobro. Referencias catastrales de todas tus propiedades o alquileres (aparece en el recibo del IBI).

de todas tus propiedades o alquileres (aparece en el recibo del IBI). Justificantes de deducciones autonómicas o estatales :

: NIF del arrendador si vives en alquiler.

Justificantes de pagos por hipoteca o seguros vinculados.

Justificantes de donativos, cuotas sindicales, etc.

También será necesario que tengas acceso a tu número de referencia si no usas Cl@ve, ya que este dato es clave para identificarte en la llamada.

¿Qué pasa si no estás disponible cuando te llaman?

La Agencia Tributaria aclara que solo llamará una vez. Si no atiendes la llamada, o si no estás disponible en el horario acordado, la cita se perderá y tendrás que solicitar una nueva. Por ello, se recomienda tener preparado todo y estar localizable con el móvil encendido y sin restricciones de llamadas desconocidas.

Ventajas de hacer la Renta por teléfono en Alicante

Realizar la declaración de la renta por teléfono presenta múltiples ventajas: