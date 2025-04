¿Te han despedido? Esto es lo que debes hacer según un abogado laboralista

En España, los despidos han evolucionado de forma significativa en los últimos años, y es crucial estar bien informado para actuar correctamente. El abogado laboralista responsable del canal de TikTok Empleado Informado advierte que los despidos han cambiado y explica que actualmente existen dos tipos principales de despido. Si te han despedido o sospechas que podrías ser despedido, no entres en pánico: conocer tus derechos y los pasos adecuados a seguir puede marcar una gran diferencia en tu futuro profesional y económico.

¿Qué tipos de despido existen en España?

Según la legislación laboral española, hay dos tipos de despido: el despido disciplinario y el despido objetivo. Entender la diferencia entre ambos es fundamental para saber cómo defenderte y qué medidas tomar. El despido disciplinario se produce cuando la empresa acusa directamente al trabajador de un incumplimiento grave de sus obligaciones laborales. En cambio, el despido objetivo ocurre cuando la empresa alega causas económicas, técnicas, organizativas o de producción para justificar la finalización del contrato, sin que el trabajador haya cometido ninguna falta.

El despido disciplinario: una nueva forma de actuar

Una de las novedades más relevantes es que, en el despido disciplinario, ya no se despide al trabajador de manera inmediata. Ahora, la empresa debe entregarte un pliego de descargo, un documento donde se detallan los motivos del despido y se te da la oportunidad de contestar antes de que se tome la decisión final. Aquí es vital recordar que "todo lo que digas podrá ser usado en tu contra", incluso en el ámbito laboral. Por eso, ante un pliego de descargo, es muy recomendable consultar con un abogado laboralista antes de responder.

El despido objetivo: cuidado con lo que firmas

En el caso de un despido objetivo, el trabajador no tiene la culpa directa. La empresa justifica el despido alegando pérdidas económicas o la necesidad de reorganizarse. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que no debes firmar nada sin revisar. Si te entregan una carta de despido objetivo, firma siempre como "recibido no conforme" y busca asesoramiento legal de inmediato. Muchas veces, las empresas no pueden demostrar las causas objetivas que alegan y, en esos casos, el despido puede ser declarado improcedente, dándote derecho a una indemnización mucho mayor.

@empleado_informado 🚨 ¿Te han despedido o crees que pueden hacerlo? Antes de entrar en pánico, necesitas saber esto: 📌 En España hay dos tipos de despido: Disciplinario – Cuando te acusan directamente a ti. Objetivo – Cuando la empresa alega motivos económicos (¡y tú no tienes la culpa!). ⚠️ Si es objetivo, no firmes nada sin revisar. Firma “recibido no conforme” y acude a un abogado laboralista. Si la empresa no está realmente en pérdidas… ¡te pueden deber más dinero del que crees! 😮 ¿Y si es disciplinario? Ya no te despiden directamente. Ahora te dan un pliego de descargo, y tu respuesta puede determinar todo el juicio. 💬 “Todo lo que digas podrá ser usado en tu contra”… Sí, también en el trabajo. 🧠 Consejo clave: No respondas tú solo. Un abogado puede redactar por ti y protegerte desde el minuto uno. 📚 ¿Te interesa saber cómo defender tus derechos laborales? Síguenos y aprende lo que no te cuentan. ♬ sonido original - Empleado Informado

¿Qué pasos debes seguir si te despiden?

Si te enfrentas a un despido en España, el primer paso es mantener la calma. Solicita siempre una copia de la carta de despido y asegúrate de firmar como "recibido no conforme". Esto no implica que estés de acuerdo con el despido, simplemente que has recibido la notificación. Luego, debes acudir cuanto antes a un abogado laboralista que analice tu caso. Recuerda que en materia de despidos, los plazos son muy estrictos: tienes solo 20 días hábiles para presentar una demanda de impugnación si no estás de acuerdo con la decisión de la empresa.