Las 2 grandes mentiras de la empresa cuando te despiden: no te dejes engañar

Cuando se produce un despido, muchos trabajadores se encuentran en una situación de vulnerabilidad, incertidumbre y miedo. En ese momento, es habitual que algunas empresas intenten aprovecharse de la desinformación para evitar posibles reclamaciones legales. Según explica el responsable del canal de Tiktok Empleado Informado, hay dos grandes mentiras que muchas empresas repiten cuando despiden a un trabajador, y que pueden hacer que pierdas tus derechos para siempre. No te dejes engañar: conocer la verdad puede marcar la diferencia entre cobrar una indemnización justa o quedarte sin nada.

Mentira 1: “Te volveremos a llamar en unos meses”

La primera y más común de las mentiras es que la empresa te despide alegando que “no hay faena”, pero te promete que en dos o tres meses te volverán a contratar. Esta estrategia se basa en la esperanza del trabajador de recuperar su empleo, lo que hace que muchos renuncien a demandar a la empresa dentro del plazo legal de 20 días hábiles tras el despido. El problema es que si pasan esos 20 días y no has presentado una reclamación, ya no podrás hacer nada legalmente, aunque la empresa no cumpla su promesa y nunca te vuelva a llamar.

No firmes tu finiquito sin leer esto: claves para evitar errores y calcular correctamente tu indemnización por despido / INFORMACIÓN

Esta mentira es peligrosa porque juega con la buena fe del trabajador y rompe cualquier posibilidad de defensa posterior. La empresa sabe perfectamente que, una vez que transcurren esos 20 días sin demanda, el despido se convierte en firme y no impugnable, aunque fuera injusto o improcedente. Por eso, si te despiden, no te quedes esperando. Es mejor reclamar dentro del plazo y luego valorar si te interesa llegar a un acuerdo, que confiar en una promesa que muy probablemente no se cumplirá.

Mentira 2: “Te pasamos a la mutua y no pasa nada”

La segunda mentira es aún más grave y afecta a los trabajadores que se encuentran de baja médica en el momento del despido. Algunas empresas dicen: “te vamos a pasar a la mutua, no pasa nada, es mejor para todos”. Lo que en realidad ocurre es que la empresa deja de pagarte y quien pasa a asumir tu prestación por incapacidad temporal es la mutua. Esto podría parecer un simple cambio administrativo, pero esconde una trampa económica y legal muy seria.

Lo que muchas personas desconocen es que, cuando estás en situación de baja y pasas a cobrar de la mutua tras un despido, ese dinero se descuenta de tu paro. Es decir, la prestación por desempleo que deberías cobrar más adelante empieza a consumirse desde ese momento, lo cual te perjudica doblemente: estás enfermo, sin trabajo y tu prestación por desempleo se agota antes de tiempo. Además, si estabas de baja cuando se produjo el despido, la empresa debe seguir asumiendo el pago hasta que finalice el contrato. No puede simplemente desligarse de su responsabilidad sin más.

¿Y si el despido durante la baja es nulo?

Otro punto muy importante: si te despiden mientras estás de baja médica, en algunos casos el despido puede considerarse nulo. Así lo ha establecido la jurisprudencia cuando se demuestra que el despido está relacionado con el estado de salud del trabajador y no con causas objetivas reales. Un despido nulo implica que la empresa debe readmitirte en tu puesto y abonarte los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido. Por eso es fundamental que, ante una situación así, acudas a un abogado laboralista de inmediato para valorar las opciones legales y actuar dentro del plazo.

Cómo protegerte ante estas mentiras

Ante un despido, sea cual sea la situación, lo primero es no firmar nada sin leerlo y entenderlo completamente. Si tienes dudas, firma siempre como “recibido no conforme” y busca asesoramiento legal cuanto antes. Recuerda que solo dispones de 20 días hábiles para impugnar un despido. Dejar pasar ese plazo por miedo o por confiar en promesas vagas puede significar perder tu derecho a reclamar para siempre. Además, nunca aceptes pasar a la mutua sin verificar cómo afectará a tus prestaciones y si la empresa está actuando conforme a la ley.