¿Si no pude trabajar por el apagón me quitarán dinero de la nómina? Esto es lo que dice la ley

El histórico apagón eléctrico que afectó a toda la península el lunes 28 de abril ha generado numerosos interrogantes, algunos de ellos también en el ámbito laboral. Cientos de miles de trabajadores no pudieron desarrollar su jornada debido al colapso de los servicios eléctricos, de transporte y de telecomunicaciones. Sin embargo, según establece la legislación española, los empleados no perderán ni un solo euro de su salario a causa de esta interrupción forzosa. Así lo recogen los artículos 30 y 37 del Estatuto de los Trabajadores, y así lo ha ratificado el propio Ministerio de Trabajo a través de un comunicado.

Estatuto de los Trabajadores

El artículo 30 del Estatuto de los Trabajadores es claro al señalar que, cuando un empleado no puede prestar sus servicios por causas ajenas a su voluntad, no está obligado a recuperar ese tiempo, y su retribución no puede verse afectada. En este caso, el apagón eléctrico representa una causa totalmente externa al trabajador, y por tanto, la empresa debe asumir el coste del salario correspondiente a ese día. Tanto si el empleado presta sus servicios de forma presencial como si lo hace en modalidad de teletrabajo, no hay obligación de recuperar las horas ni justificación para descontar sueldo.

Ministerio de Trabajo

El Ministerio de Trabajo también ha querido intervenir para despejar cualquier duda legal al respecto. A través de una circular, ha recordado que el artículo 37.3.g del Estatuto de los Trabajadores contempla permisos retribuidos en casos de fuerza mayor. En concreto, cuando la actividad laboral no puede desarrollarse con normalidad debido a circunstancias extraordinarias como el apagón, los empleados tienen derecho a ausentarse sin ver reducida su nómina. La comunicación del Ministerio detalla tres supuestos principales en los que se garantiza este derecho: cuando no se puede llegar al puesto de trabajo, cuando no se puede acceder físicamente a la oficina, y cuando se imposibilita la actividad laboral por falta de conectividad.

⚠️ Ante el #apagón de la red eléctrica recordamos que las personas trabajadoras cuentan con permisos retribuidos en caso de no poder desplazarse o desempeñar su trabajo.



‼️ Ante esta situación pedimos mantener la calma y seguir las instrucciones de las autoridades. pic.twitter.com/WGRIgD4wdy — Ministerio Trabajo y Economía Social (@empleogob) April 28, 2025

Bloqueo del transporte

Uno de los efectos más inmediatos del colapso energético fue el bloqueo del transporte público y privado. El metro dejó de operar y las líneas de Cercanías y Media Distancia de Renfe suspendieron sus servicios. En estas condiciones, miles de personas no pudieron desplazarse a sus centros de trabajo, y en estos casos el permiso retribuido se aplica de forma automática.

El derecho a mantener el salario también se extiende a quienes, aunque pudieran desplazarse, encontraron cerradas sus oficinas o sin suministro eléctrico. Asimismo, en un entorno laboral cada vez más digitalizado, los trabajadores en modalidad de teletrabajo también están protegidos. La caída de la red de internet, la falta de electricidad o la imposibilidad de comunicarse con la empresa no pueden considerarse incumplimientos laborales por parte del trabajador, y por tanto, no pueden dar lugar a sanciones ni a deducciones en el salario.