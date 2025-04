Así cotizan los contratos a tiempo parcial para tu jubilación

En la última década, el trabajo a tiempo parcial ha ganado peso en el mercado laboral español, especialmente entre jóvenes y sectores como la hostelería o el comercio. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), más de 2,5 millones de personas tienen un contrato a media jornada, lo que representa aproximadamente el 13% de los asalariados. Dentro de este marco, persiste cierta confusión sobre cómo estos contratos afectan a la cotización para la jubilación.

El abogado laboralista Ignacio Solsona, conocido por su canal de YouTube Laboroteca, donde informa sobre derechos laborales a más de 180.000 suscriptores, ha explicado en uno de sus vídeos cómo se computa actualmente este tipo de jornada en la Seguridad Social, especialmente de cara a la pensión.

¿Qué cuenta realmente para la pensión?

Según detalla el abogado, si una persona ha trabajado durante un año con un contrato a media jornada (por ejemplo, 20 horas semanales), su vida laboral indicará aproximadamente 180 días cotizados. Sin embargo, a efectos del cálculo de la pensión, la Seguridad Social tiene en cuenta los días naturales que se ha estado dado de alta, es decir, 365 días.

Esto es posible gracias a una modificación normativa que entró en vigor en octubre de 2023, por la cual el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), ha dejado de contabilizar solo los días cotizados proporcionalmente a la jornada. Ahora cuenta cada día de alta como un día completo, independientemente de si se trabaja a jornada completa o parcial.

Cómo cotiza ahora el trabajo a tiempo parcial

Este cambio tiene efectos significativos. Por ejemplo, si una persona trabajó a 10 horas semanales durante un período, y luego pasó a 18 horas, el INSS considera todos esos días como días completos de cotización, ya que se trataba de días en los que estaba dado de alta en la empresa. La jornada ya no influye en el tiempo cotizado, aunque sí sigue afectando a la base de cotización económica.

Tal como aclara Solsona, "el tiempo parcial se cuenta por días naturales. Un día a tiempo parcial es igual a 1 día cotizado".

El abogado recuerda que, aunque el tiempo cotizado se equipara al de un contrato a jornada completa, esto no se aplica a la base económica de cotización. Es decir, si un trabajador a media jornada cotiza 800 euros mensuales, esa cantidad no se duplica a la hora de calcular la pensión. Lo que se considera es el periodo trabajado, no el importe cotizado.

El simulador de pensiones ya aplica el nuevo criterio

Quienes tengan dudas sobre su situación, pueden acceder al simulador de jubilación de la Seguridad Social. Este ya incorpora el nuevo cálculo y permite ver cómo se transforma la vida laboral en días cotizados a tiempo completo.

Alternativamente, como explica Solsona en su vídeo, también puede hacerse un cálculo manual con una hoja de Excel, revisando los días de alta en el sistema y aplicando la equivalencia.

Ejemplo práctico y cómo verificarlo

Un trabajador con un contrato de 10 horas semanales puede estar prestando servicios solo dos días a la semana. Sin embargo, si su contrato lo mantiene de alta durante los siete días, el INSS computará esos siete días como cotizados completos, aplicando el mismo criterio que al resto de trabajadores.

Este cambio, según recalca Solsona, ya se encuentra recogido en el Real Decreto-ley 2/2023 de reforma de pensiones, que modificó el artículo 247 de la Ley General de la Seguridad Social. Este establece que "los períodos de actividad con contrato a tiempo parcial se computarán como si fueran a tiempo completo a efectos de acreditar los períodos de cotización exigidos para acceder a las prestaciones”.

Esta medida es clave al hablar de pensiones como la de jubilación, ya sea ordinaria, anticipada o parcial, o por incapacidad permanente.