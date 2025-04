La OCU advierte sobre una nueva estafa con billetes de avión: piden pagos en criptomonedas

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lanzado una alerta urgente sobre una nueva modalidad de estafa digital que afecta directamente a los viajeros que están planificando sus vacaciones. En esta ocasión, los ciberdelincuentes han suplantado la identidad de la aerolínea Air Europa, ofreciendo falsos “vales de vuelo” a precios atractivos, siempre y cuando se abone la compra con criptomonedas como Bitcoin, Ethereum o Tether.

¿Cómo funciona la estafa?

Según ha detallado la OCU, el fraude comienza con un correo electrónico que aparenta ser oficial de Air Europa, e incluso está personalizado con el nombre del destinatario. Este detalle, fruto del uso de bases de datos robadas, incrementa la credibilidad del mensaje. En el email se ofrece una “promoción exclusiva” para adquirir vales de vuelo a precios reducidos, siempre que el pago se realice mediante criptomonedas. Al hacer clic en los enlaces incluidos, el usuario es redirigido a una página web que imita con gran fidelidad la estética de Air Europa, pero que es completamente falsa. Allí se solicita información personal o bancaria, que posteriormente será utilizada de forma fraudulenta.

Un avión de Air Europa. / EP

Desde la propia Air Europa han confirmado que no están llevando a cabo ninguna campaña de este tipo y que, de hecho, no aceptan criptomonedas como método de pago, lo que deja claro que estamos ante un claro caso de suplantación de identidad. Además, no es la primera vez que la aerolínea sufre una brecha de seguridad: anteriores filtraciones de datos podrían estar siendo utilizadas ahora por los estafadores para personalizar los ataques y hacerlos más creíbles.

Consejos de la OCU para protegerte

Frente a esta situación, la OCU ha publicado una serie de recomendaciones para evitar caer en este tipo de engaños. La más importante es mantener una actitud crítica ante las ofertas sospechosamente atractivas, especialmente si implican métodos de pago no convencionales como criptomonedas. También aconsejan:

No hacer clic en enlaces incluidos en correos electrónicos de origen dudoso.

incluidos en correos electrónicos de origen dudoso. Evitar introducir datos personales o bancarios si no se ha verificado previamente la autenticidad del sitio web.

si no se ha verificado previamente la autenticidad del sitio web. Consultar siempre directamente la web oficial de la aerolínea o contactar con su servicio de atención al cliente.

de la aerolínea o contactar con su servicio de atención al cliente. Informarse en portales oficiales como el de la OCU o el INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad).

como el de la OCU o el INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad). Denunciar cualquier intento de fraude y compartir la información para prevenir que otros usuarios caigan en la trampa.

¿📧Has recibido un mail supuestamente de Air Europa para adquirir “vales de vuelo” con criptomonedas✈️?

⚠️¡¡No piques!!! Es un fraude que suplanta a la compañía aérea para hacerse con tus datos y tu dinerohttps://t.co/WRWw9gOV8k — OCU (@consumidores) April 23, 2025

¿Qué hacer si ya fuiste víctima?

Si ya se ha caído en la estafa, la OCU insiste en que no hay que quedarse de brazos cruzados. Es fundamental denunciar lo ocurrido ante la Policía o la Guardia Civil, así como notificarlo al INCIBE para que se tomen medidas y se alerte a más usuarios. Si se han introducido datos bancarios, también se debe avisar inmediatamente a la entidad financiera para bloquear posibles cargos fraudulentos y monitorizar la actividad de la cuenta. Además, la OCU se pone a disposición de los afectados para asesorarles y ayudarles a gestionar las reclamaciones o emprender acciones legales, si es necesario.