¿Te pueden despedir por estar de baja mucho tiempo? Un experto aclara todas las dudas

En España, puedes estar de baja médica un máximo de 24 meses (sí, dos años). Pero ojo, a los 18 meses: ⚠️ La empresa ya no tiene la obligación de cotizar por ti. ➡️ A partir de ahí, la mutua se encarga de pagarte ➡️ Y la empresa puede darte de baja en la Seguridad Social 📩 Si en ese momento te llega el finiquito, no te asustes: No te están despidiendo, es simplemente un trámite legal. ❗Pero si luego no te conceden la incapacidad y estás apto para volver… 🧾 La empresa tiene que reincorporarte.