Guía de derechos y obligaciones laborales tras el apagón: lo que debes saber

El gran apagón del lunes, que dejó sin suministro a miles de hogares y centros de trabajo en toda España, ha generado muchas dudas entre trabajadores y empresas. ¿Qué pasa si no pudiste trabajar por el corte de luz? ¿Tienes que recuperar esas horas? ¿Te las deben pagar? Ante estas preguntas, el Tribunal Supremo ha marcado una posición clara: si el apagón no es culpa del trabajador, no debe sufrir perjuicio económico ni laboral.

Tanto si estabas en tu puesto presencial como si teletrabajabas desde casa, esta situación se considera una causa de fuerza mayor ajena a la voluntad del empleado. Y según doctrina reciente, respaldada por el alto tribunal, el trabajador no tiene obligación de recuperar esas horas y la empresa sí debe abonarlas como parte de la jornada habitual. A continuación, repasamos las cuatro situaciones más comunes que se han dado este lunes y cómo afectan a tus derechos y obligaciones.

Estabas en el trabajo y te mandaron a casa por el apagón

En este caso, no hay lugar a duda. Si ya habías acudido a tu puesto y la empresa decidió enviarte a casa porque no podía continuar la actividad debido al apagón, el tiempo que pasaste allí y el restante de la jornada cuentan como tiempo trabajado. Es decir, no debes recuperarlo y deben pagártelo como cualquier otro día.

El inédito apagón centra el foco en Red Eléctrica, una gran desconocida / INFORMACIÓN

El artículo 30 del Estatuto de los Trabajadores ampara esta situación: “Si el trabajador no puede prestar servicios por causa imputable al empresario, este deberá abonar el salario y no podrá exigir la recuperación de las horas”. Aunque el apagón no sea culpa directa de la empresa, es un caso de imposibilidad sobrevenida que afecta a la organización del trabajo, y no puede penalizarse al trabajador.

Estabas teletrabajando y se cortó la luz o internet

Si estabas teletrabajando y el apagón interrumpió tu conexión a internet o cortó la electricidad en tu casa, la interpretación es la misma: el trabajador no tiene responsabilidad sobre lo sucedido, y no debe compensar ese tiempo de ninguna manera. El Tribunal Supremo ha equiparado esta situación a un corte de actividad presencial.

De hecho, la ley reconoce que si el teletrabajo se realiza desde el domicilio habitual y por causas ajenas se vuelve imposible, no puede exigirse la recuperación de horas ni deducirse del salario. En todo caso, es recomendable informar de inmediato al empleador y dejar constancia del problema para evitar malentendidos.

No pudiste llegar al trabajo por culpa del apagón

Aquí la clave está en acreditar el motivo. Si el apagón afectó al transporte público, impidiendo tu desplazamiento, o si se produjeron cortes que impidieron la movilidad (como el cierre de túneles, semáforos, o interrupciones de trenes y autobuses), puedes acogerte al artículo 37.g del Estatuto de los Trabajadores, que contempla permisos retribuidos por causa de fuerza mayor.

En estos casos, debes demostrar que el desplazamiento era realmente imposible, por ejemplo, mediante justificantes de compañías de transporte, capturas de alertas de tráfico o comunicaciones oficiales. Si logras justificarlo, la empresa debe considerar el día como trabajado y no puede descontarte el salario ni exigir recuperación.

Pudiste ir al trabajo, pero decidiste no hacerlo

Esta es la única situación en la que el trabajador sí tiene responsabilidad. Si, a pesar del apagón, no existían impedimentos reales para acudir al trabajo, y se tomó la decisión de no ir por precaución o incomodidad, la empresa puede considerar esa ausencia como no justificada. En este caso, sí podrían exigirte recuperar las horas o incluso descontarlas del salario, dependiendo del convenio aplicable.

Por eso, es importante actuar con prudencia y, ante cualquier duda, consultar con recursos humanos o comunicar la situación con antelación. Tomar la decisión unilateral de no acudir sin razones objetivas puede tener consecuencias laborales.

Recomendaciones para trabajadores y empresas

Ante situaciones como el apagón del lunes, tanto empleados como empleadores deben actuar con transparencia y comunicación fluida. Es fundamental: