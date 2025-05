¿Qué sueldo necesitas para conseguir una hipoteca? Esto dice un experto

Comprar una vivienda es uno de los pasos financieros más importantes en la vida de muchas personas. En este proceso, solicitar una hipoteca es casi siempre una necesidad. Más allá del precio de la vivienda o de las condiciones del mercado inmobiliario, hay un factor determinante que influye directamente en la posibilidad de obtener financiación: el perfil económico del solicitante, y en especial, su sueldo.

Los bancos no conceden hipotecas a la ligera. Antes de aprobar un préstamo, estudian minuciosamente la situación del cliente. Según el experto en financiación José Paino, comprender qué buscan los bancos es fundamental para mejorar las posibilidades de éxito.

¿Cuál es el sueldo ideal para conseguir una buena hipoteca?

José Paino es claro: “Un perfil excelente para los bancos es aquel que gana más de 2.500 euros netos al mes por titular”. Esta cifra, sin embargo, está al alcance de una minoría. Por ello, también considera un perfil atractivo a las familias de clase media con ingresos conjuntos de entre 40.000 y 60.000 euros anuales. Eso sí, este cálculo siempre dependerá del número de titulares, del valor de la vivienda que se desea comprar y del análisis de riesgos que haga cada entidad.

A la hora de conceder una hipoteca, los bancos valoran especialmente a los trabajadores con contrato indefinido, y mejor aún si se trata de funcionarios o empleados públicos, por su mayor seguridad laboral. También se estudia que el solicitante no tenga otros préstamos activos y que no supere el 35% de endeudamiento sobre sus ingresos mensuales. Es decir, si se gana 2.000 euros al mes, la cuota de la hipoteca no debería superar los 700 euros.

El sueldo que debes tener para conseguir una hipoteca. / EUROPA PRESS

Este límite busca evitar situaciones de sobreendeudamiento y reducir el riesgo de impago. Por eso, aunque cumplas con los requisitos de sueldo, si tienes otros créditos personales, tarjetas con saldo pendiente o gastos fijos muy altos, el banco podría denegar tu solicitud o aplicar condiciones más duras.

Condiciones hipotecarias según el perfil económico

El perfil económico del cliente influye directamente en el tipo de hipoteca que puede obtener. Quienes tienen un buen perfil suelen acceder a tipos de interés más bajos, menores exigencias de vinculación con otros productos financieros (como seguros o planes de pensiones) y mejores condiciones en cuanto a comisiones y gastos asociados. En cambio, un perfil con menor estabilidad o ingresos ajustados podría recibir ofertas más costosas o incluso ser rechazado.

Paino señala que, en muchos casos, un perfil solvente también tiene mayor capacidad de negociación. Por eso, antes de acudir al banco, es recomendable mejorar el perfil financiero tanto como sea posible: cancelar deudas, ahorrar para la entrada y revisar el historial crediticio.

Otros factores que influyen en la hipoteca

Además del sueldo, los bancos analizan otros factores como la edad del solicitante, el plazo de amortización del préstamo o el valor de tasación de la vivienda. Lo habitual es que la entidad financie hasta el 80% del valor de compraventa, lo que implica que el comprador debe disponer del 20% restante, más un 10-15% adicional para cubrir impuestos y gastos.

El tipo de interés —fijo, variable o mixto— también influye notablemente en el coste total de la hipoteca. Las hipotecas fijas ofrecen seguridad al mantener la misma cuota durante todo el préstamo, mientras que las variables pueden resultar más económicas al inicio, pero están sujetas a las fluctuaciones del euríbor.