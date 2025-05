Bizum podría bloquear tu cuenta si haces transferencias por encima de esta cantidad

Bizum se ha convertido en la forma más rápida y popular de enviar dinero entre particulares en España. Tan sencillo como un clic, sin necesidad de conocer el número de cuenta del destinatario. Pero ojo: si haces transferencias elevadas o demasiadas operaciones, podrías encontrarte con un bloqueo de tu cuenta o restricciones en el uso del servicio.

Y no es una medida puntual. Cada vez más bancos están aplicando controles automáticos sobre los movimientos que se hacen con Bizum, especialmente cuando se detecta un uso intensivo o cantidades altas. El objetivo: prevenir fraudes, blanqueo de capitales o actividades económicas encubiertas.

¿Por qué pueden bloquearte la cuenta?

Aunque Bizum está pensado para enviar pequeñas cantidades entre amigos o familiares, muchos lo están utilizando para pagos frecuentes, ventas entre particulares o incluso cobros de alquileres. Cuando un banco detecta movimientos inusuales o que superan ciertos umbrales, puede activar medidas preventivas, como bloqueos temporales o solicitudes de justificación.

¿Cuáles son los límites reales de Bizum?

Aunque cada entidad bancaria puede establecer sus propias condiciones, Bizum fija unos límites generales que conviene conocer:

Importe mínimo por operación: 0,50 €

0,50 € Importe máximo por operación: 1.000 €

1.000 € Límite diario de envío: entre 1.200 y 2.000 €, según el banco

entre 1.200 y 2.000 €, según el banco Límite mensual de envíos: 5.000 €

5.000 € Número máximo de operaciones recibidas al mes: 60

Superar estos límites no solo puede implicar un bloqueo temporal de la cuenta o del servicio, sino también una revisión de tus movimientos por parte de tu entidad bancaria.

¿Puede intervenir Hacienda por tus Bizum?

Sí. Y este es un punto que no todos los usuarios tienen en cuenta. Aunque Bizum es legal y seguro, todas las operaciones quedan registradas, y si haces muchos movimientos o recibes dinero con frecuencia, puedes despertar el interés de Hacienda.

Aitana Solera

Se puede interpretar como indicios de actividad económica no declarada, especialmente si estás cobrando de forma regular por trabajos, alquileres o ventas. Y si los movimientos superan los 10.000 euros anuales, las probabilidades de una revisión aumentan. No es cuestión de generar miedo, pero sí de tener claro que Bizum no es anónimo y está sujeto al control fiscal como cualquier otra vía de pago.

Si te ves en esta situación, lo primero es contactar con tu banco para saber el motivo del bloqueo. En la mayoría de casos, basta con aportar un justificante del envío o recepción del dinero. También es útil revisar las condiciones específicas de tu entidad, ya que no todas aplican los mismos criterios.