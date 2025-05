José Elías se queda perplejo con las personas que se gastan este dineral al año: "¡Pero qué hacen!"

José Elías es uno de los hombres de moda tras entrar en la prestigiosa lista Forbes por todo lo alto y compartir ranking con personajes como Amancio Ortega, Juan Roig o Rafael del Pino. Situado en el puesto 49, el de Badalona ha conseguido gestar a su alrededor una inmensa fortuna gracias a todos los negocios que gestiona.

El millonario se ha convertido en una de las personas más importantes en el ámbito económico. Muchos jóvenes quieren aspirar a ser como él. Por este motivo, el presidente de Audax Renovables es un habitual de muchas tertulias televisivas y también se ha convertido en 'coach' empresarial.

Hace unas semanas, Elías acudió al pódcast 'Búscate la vida' para revelar algunos detalles sobre sus negocios. No obstante, se ha hecho viral en redes sociales su opinión sobre cómo gestionan algunas personas las grandes fortunas.

Lujos y apariencias

Una de las frases más polémicas del millonario en el pódcast fue cuando comentó que "tienes que estar tarado para gastarte más de 1 o 2 millones al año". Aparte, quiso poner su caso como ejemplo.

Elías destapó que viaja con su familia unas cuatro veces al año y, evaluando todos los gatos, añadió: "Imagínate 50.000 euros por viaje. Es una barbaridad. ¿Cuánto te puedes gastar al año?".

A consecuencia de esta reflexión, el multimillonario siguió: "Cuando yo pienso en gente que se gasta un millón o dos, digo ¡pero qué hacen, tío!".

El dueño de La Sirena confesó que su vida no está llena de lujos como muchas personas piensan: "No me vas a ver con relojes, no me vas a ver con ropa cara, cada vez los coches me gustan menos". Aparte, llegó a la conclusión que "es complicado gastar si no estás obsesionado con aparentar".

Tampoco tiene dudas de que él ha tenido mucha suerte, ya que ha ganado mucho dinero antes de ser mayor. Además, comentó que quiere disfrutar de la infancia de sus hijos: "Ahora quiero aprovechar que mis hijos están en mi casa todavía".