Firmar un contrato sin leer puede salir caro: 5 motivos para tenerlo

Firmar un documento sin saber qué implica es más común de lo que parece. Muchos empleados empiezan una relación laboral con confianza… pero sin seguridad. Por eso, leer un contrato, entenderlo y 5 motivos para tenerlo debería ser una regla de oro antes de aceptar cualquier puesto de trabajo.

A continuación, te explicamos los principales motivos por los que no debes pasar por alto este paso crucial.

1. Define tus derechos y obligaciones

El contrato detalla tu horario, salario, funciones, vacaciones, duración del empleo y condiciones de despido. Leer un contrato, entenderlo es clave: sin ese documento, no hay respaldo legal si surge un conflicto con la empresa.

2. Asegura tu alta en la Seguridad Social

Estar dado de alta es lo que te permite cotizar y tener derecho a baja médica, paro o pensión. Si no tienes el contrato firmado, puede que ni siquiera estés registrado en la Seguridad Social. Por eso, también es una forma de proteger tu futuro.

3. Evita cláusulas abusivas o ilegales

¿Sabías que algunas empresas incluyen cláusulas que no respetan el Estatuto de los Trabajadores? Por ejemplo, periodos de prueba excesivos, horas extra no pagadas o condiciones de despido irregulares. Tener un contrato te permitirá detectar estos abusos a tiempo.

4. Te protege en caso de despido o conflicto

Sin contrato por escrito, es muy difícil demostrar lo que se pactó. Esto juega en tu contra si necesitas denunciar, reclamar un salario impagado o impugnar un despido. Tenerlo te da una prueba documental ante cualquier problema legal.

Lo que no sabías del uso de las redes sociales durante la jornada laboral / Eva Abril

5. Es obligatorio por ley en la mayoría de los casos

En España, todos los contratos deben ser por escrito si la relación laboral supera las 4 semanas. La empresa tiene la obligación de entregarte una copia firmada. Así que si aún no la tienes, exige tu derecho.

No firmes nada a ciegas. No empieces a trabajar sin saber qué aceptas ya que no es solo una cuestión de prevención, es una herramienta de defensa. Cuanto más informado estés, menos vulnerable serás.