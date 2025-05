Hacienda ofrece una deducción de casi 3.000 euros en la renta: descubre cómo puedes conseguirla

En un contexto donde adquirir una vivienda se ha vuelto cada vez más complejo, aún existe la posibilidad de llevar a cabo deducciones fiscales en la declaración de la renta. La Agencia Tributaria ofrece la posibilidad de descontar hasta un 15% de lo abonado anualmente en concepto de hipoteca. En el caso de existir dos titulares que presenten declaraciones individuales, la deducción puede duplicarse.

El abogado laboralista Andrés Millán (@lawtips) ha explicado en un vídeo de TikTok, donde cuenta con 2,5 millones de seguidores, cuáles son los requisitos para poder beneficiarse de esta medida.

Requisitos para aplicar la deducción

Para disfrutar de esta deducción, es necesario cumplir con los siguientes requisitos establecidos por la Agencia Tributaria:

Fecha de adquisición: La vivienda debe haber sido adquirida antes del 1 de enero de 2013. A partir de esa fecha, la deducción por inversión en vivienda habitual fue eliminada para nuevas adquisiciones.

Residencia habitual: Debe constituir la residencia habitual del contribuyente durante al menos tres años.

: Debe constituir la residencia habitual del contribuyente durante al menos tres años. Aplicación previa de la deducción: Es obligatorio haber aplicado esta deducción en una declaración de la renta anterior a 2013. Si nunca se aplicó, en la mayoría de los casos no será posible hacerlo en años posteriores, salvo en algunas excepciones específicas.

Además, son deducibles tanto los intereses del préstamo hipotecario, como los gastos de formalización de la hipoteca y los de las primas de seguros de vida o de protección de pagos vinculados al préstamo hipotecario.

Casos en los que se puede deducir y hasta cuánto

La Agencia Tributaria expone que es posible deducir en estos casos:

Para inversiones en adquisición, rehabilitación, construcción o ampliación de la vivienda habitual: hasta 9.040€ anuales. Por cantidades destinadas a la realización de obras e instalaciones de adecuación de la vivienda habitual del contribuyente por razón de discapacidad: hasta 12.080€ anuales. Este último límite es independiente del límite de 9.040€, establecido para los restantes conceptos deducibles por inversión en vivienda habitual.

En ambos casos, el eventual exceso de las cantidades invertidas sobre dichos importes no puede trasladarse a ejercicios futuros.

Menos posibilidades para la juventud

Ante el requerimiento relacionado con la fecha de adquisición de la vivienda, César Millán ha manifestado su preocupación: "El problema es que el requisito ya se carga a todos los jóvenes, por eso os digo que cada vez es más difícil ahorrar impuestos, ya que van desapareciendo todos los incentivos que antes había en este tipo de cosas." Además, añade que "cada vez te puedes desgravar menos cosas relacionadas con la hipoteca".

¿Qué ocurre si no se aplicó la deducción antes de 2013?

Si adquiriste tu vivienda habitual antes del 1 de enero de 2013, pero no aplicaste la deducción en ejercicios anteriores, podrías estar en una situación especial. Según el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), en ciertos casos, como cuando el contribuyente no estaba obligado a presentar la declaración de la renta o no tenía cuota íntegra en ejercicios anteriores, es posible aplicar la deducción en ejercicios posteriores.

Lo más recomendable en estos casos es consultar con un asesor fiscal para que este analice detenidamente cada caso en particular.

La deducción por alquiler de vivienda

Por otro lado, si la vivienda se destina al alquiler, los propietarios pueden deducir los intereses del préstamo hipotecario en la declaración de la renta. Sin embargo, esta deducción no es aplicable si la vivienda no se alquila y se utiliza como residencia habitual. La Agencia Tributaria recuerda que los incentivos fiscales relacionados con la adquisición de vivienda se han reducido con el tiempo. Este es uno de los motivos por los que César Millán afirma, "comprar una casa se está poniendo muy difícil".